Les Red Sox et Alex Cora se séparent

Les Red Sox de Boston et le gérant Alex Cora ont mis un terme à leur association d'un commun accord mardi dans la foulée du scandale de vol de signaux qui éclabousse les Astros de Houston.

Le commissaire Rob Manfred a annoncé lundi les sanctions imposées à AJ Hinch et Jeff Luhnow par le baseball majeur (MLB) dans cette affaire, laissant aussi entendre que Cora, qui agissait comme adjoint principal à Hinch chez les Astros en 2017, serait sanctionné plus tard.

Les Red Sox font eux-mêmes l'objet d'une enquête pour le vol de signaux sous la direction de Cora en 2018 lors de sa première saison à la tête de l'équipe qui a été couronnée par un titre de la Série mondiale.

Manfred a indiqué que c'était Cora qui avait mis en place le système de vol de signaux utilisé par les Astros. Son nom figure d'ailleurs à 11 reprises dans le rapport de la MLB.

Celui qui a présenté des dossiers de 108-54 et 84-78 en deux campagnes à la barre des Red Sox a rencontré l'état-major mardi.

« Vu les conclusions du rapport et les sanctions imposées par le commissaire, nous avons collectivement décidé qu'il était impossible qu'Alex puisse diriger l'équipe dans le futur et avons rompu nos liens d'un commun accord », ont déclaré les Red Sox dans un communiqué publié conjointement par les propriétaires et Cora.

Les Red Sox amorceront leur camp d'entraînement dans moins d'un mois. Le premier match de la saison est prévu le 26 mars contre les Blue Jays à Toronto.

Le département des enquêtes de la MLB a discuté avec 27 témoins, dont 23 anciens et joueurs actuels des Astros, en plus de consulter des dizaines de milliers de courriels, de communications Slack, de messages textes, de vidéos et de photos.