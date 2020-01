L'horaire des qualifications chamboulé aux Internationaux d'Australie

Les organisateurs des Internationaux d'Australie ont retardé le début des matchs qualificatifs prévus mercredi à Melbourne en raison de la fumée toxique provoquée par les immenses incendies à l'est de la ville.

Les duels commenceront une heure plus tard que prévu, tandis que les entraînements ont été suspendus, ce qui renforce les interrogations sur le maintien du premier tournoi du grand chelem de la saison de tennis.

« Les conditions au Melbourne Park sont constamment surveillées », déclare la Fédération australienne de tennis, chargée de l'organisation de la compétition qui s'amorcera le 20 janvier et se conclura le 2 février.

L'équipe médicale du tournoi, les services météorologiques et des scientifiques de l'Agence pour la protection de l'environnement de l'État de Victoria (EPA) se concerteront avant de prendre la décision concernant la reprise du jeu, précise-t-elle.

La qualité de l'air de la ville était « très mauvaise » mercredi matin à 9 h (heure locale), mais un peu moins dégradée que la veille où elle était qualifiée de « dangereuse » par l'EPA.

La Canadienne Eugenie Bouchard a eu recours mardi au médecin sur le court en raison de douleurs à la poitrine, vraisemblablement dues à des difficultés respiratoires. Elle a pu terminer son match et accéder au deuxième tour des qualifications.

Depuis le début des feux dévastateurs en septembre, au moins 27 personnes et un milliard d'animaux sont décédés en Australie, plus de 2000 maisons ont été détruites et une zone de 100 000 kilomètres carrés (10 millions d'hectares) est partie en fumée.