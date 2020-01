Arnaud Gaudet poursuit sa progression à Bad Gastein

Gaudet a accédé aux tours éliminatoires pour une première fois sur le circuit de la Coupe du monde. Il s'est toutefois arrêté d'entrée de jeu en huitièmes de finale.

Sa référence avant l'étape de Bad Gastein était une 28e place enregistrée il y a 12 mois au slalom géant en parallèle de Rogla, en Slovénie.

J'aurais aimé avoir un top 10, mais je suis vraiment content de ma course et de la façon dont j’ai descendu. J’ai déjà hâte de courser demain à la compétition par équipe. Après ce résultat, je me sens de plus en plus confiant en Coupe du monde et j'ai quand même fait de bons points.

Le planchiste Arnaud Gaudet