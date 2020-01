Vlhova surclasse Shiffrin à Flachau, St-Germain 10e

Pour Vlhova, il s’agissait d’une deuxième victoire de suite après celle dans le slalom de Zagreb il y a dix jours.

En tête au terme de la manche initiale, la Slovaque a conclu les deux parcours avec un chrono de 1 min 53 s 65/100. Elle a devancé la Suédoise Anna Swenn Larsson de 0,1 s et l’Américaine Mikaela Shiffrin, 2e de la première descente, de 0,43 s.

Shiffrin, triple tenante du titre, reste cependant largement en tête du classement général ainsi que du classement du slalom, devant Petra Vlhova.

Quant à St-Germain (1:56,47), elle a affiché un retard de 2,82 s sur la championne du jour après une bonne seconde manche qui lui a permis une remontée de quatre positions.

Ses coéquipières Erin Mielzynski (1:56,84) et Ali Nullmeyer (1:56,90) se sont également qualifiées pour le second parcours. Elles ont pris les 15e et 16e rangs.

Âgée de 21 ans, Nullmeyer n’avait jamais atteint ce stade de la compétition dans une Coupe du monde et elle marque ses premiers points à sa huitième course. Quant à Mielzynski, elle a réussi le 10e chrono de la seconde manche, bon pour un bond du 22e au 15e échelon.

Amelia Smart, elle, a raté sa place par 0,15 s et terminé en 33e position.