Jeux olympiques de la jeunesse : de premiers médaillés canadiens

Le Canada a ses premiers médaillés aux Jeux olympiques de la jeunesse de Lausanne. Natalie D’Alessandro et Bruce Waddell sont montés mercredi sur la troisième marche du podium de la compétition par équipe multination de patinage artistique.

C’est en tant que membres d’Équipe Vision qu'ils ont récolté cette médaille. Celle-ci ne sera toutefois pas comptabilisée au tableau officiel par pays, parce qu'il s'agit d'une épreuve multination.

Équipe Vision comprenait aussi les Ukrainiens Sofiia Nesterova et Artem Darenskyi, le Russe Andrei Mozalev et la Hongroise Regina Schermann.

Elle a récolté un total de 18 points. Équipe Courage (24) et Équipe Focus (22) ont fini 1re et 2e.

D’Alessandro et Waddell se sont signalés avec la 3e place en danse.

« C’était absolument formidable, a reconnu D'Alessandro. Le public était complètement dingue, il y avait tellement de monde. Nous avons tellement travaillé fort pour cette médaille. C’étaient des sensations incroyables. »

« Il n’y a pas de mots qui peuvent bien décrire les sensations et l’énergie que nous donne la foule, a ajouté Waddell. C’est la meilleure expérience de ma vie. »

Bruce Waddell et Natalie D'Alessandro Photo : ois/jed leicester / Jed Leicester for OIS

Les Canadiens Brooke McIntosh et Brandon Toste, 4es en couples, ont quant à eux aidé Équipe Détermination (18) à décrocher la 4e place. Un autre duo canadien formé de Miku Makita et de Tyler Gunara, 5e en danse, a fini au 8e et dernier rang avec Équipe Espoir (15).

C'est terminé pour le Canada en curling

Invaincu au tour préliminaire, le quatuor canadien s’est incliné en quarts de finale du tournoi de curling mixte. Le Canada a perdu 5-4 contre le Japon, qui a effacé un retard d’un point au huitième bout avant de l’emporter en prolongation.

Curling : l’équipe mixte du Canada perd en quarts de finale

La sélection canadienne était formée du skip Nathan Young, d’Emily Deschenes, de Jaedon Neurt et de Lauren Rajala, tous âgés de 17 ans.

Ils ont été invités par Curling Canada à former une équipe il y a à peine neuf mois et n’ont eu que très peu de temps pour apprendre à jouer ensemble.

En fait, quand ils ont foulé la glace en Suisse il y a six jours, ce n’était que la deuxième fois qu’ils étaient réunis.

Le Japon a ensuite vaincu la Nouvelle-Zélande 8-4 pour accéder à la grande finale qui l'opposera à la Norvège jeudi.

Loin de la cible au biathlon

En biathlon, l’équipe de relais mixte du Canada a terminé en 18e place du 4 x 6 km.

Jenna Sherrington, Noami Walch, Finn Berg et Ethan Algra ont arrêté le chronomètre au bout de 1 h 20 min 47 s après avoir raté 5 cibles sur 20.

La victoire est allée à l’Italie (1:10;55, aucune pénalité) devant la Russie (1:11;39, une pénalité) et la France (1:12;23, une pénalité).

Horaire de la journée (jour 6) De 4 h à 6 h 15 : Curling - Mixte - Quarts de finale - Canada c. Japon

De 6 h 15 à 12 h : [EN DIFFÉRÉ] Patinage artistique - Par équipe mixte

De 12 h à 13 h : [EN DIFFÉRÉ] Curling - Mixte - Demi-finales

De 13 h à 13 h 45 : Cérémonie des médailles