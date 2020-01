Le point de non-retour d’Eleider Alvarez

C’est face à l’Américain Michael Seals (24-2, 18 K.-O.) qu’Alvarez (24-1, 12 K.-O.) tentera de redonner un peu de lustre à une carrière que ses supporteurs du Québec sont en voie d’oublier.

Originaire d’Atlanta, Seals a remporté ses trois derniers duels avant la limite, le dernier en date le 18 octobre, à Philadelphie, face à l’Argentin Elio Heraldo Trosh (14-9-2, 7 K.-O.).

Seals se battait en sous-carte de l’affrontement entre Artur Beterbiev et Oleksandr Gvozdyk, et avait terrassé son rival au bout de 71 secondes au premier round.

Classé 7e au monde par la World Boxing Organization (WBO) et 9e par le World Boxing Council (WBC), Alvarez a tout à perdre ou à gagner samedi soir. Le boxeur aura 36 ans en avril et le temps presse de plus en plus.

Le promoteur Yvon Michel est très conscient de l’importance de l’enjeu.

Avec une victoire convaincante face à Seals, Eleider pourrait se retrouver en championnat du monde dès son prochain combat. On laisse déjà entendre qu’il pourrait affronter l’Américain Joe Smith pour le titre vacant des mi-lourds de la WBO. Yvon Michel, promoteur

Samedi dernier, Smith a défait Jesse Hart (26-3, 21 K.-O.) par décision partagée à Atlantic City.

Michel ne veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais il semble que le clan de Smith soit déjà ouvert à l’idée de se battre contre Alvarez.

Dans la cruelle éventualité d’une défaite de ce dernier face à Seals, le promoteur ne se fait pas d’illusions.

J’ai très confiance dans les habiletés d’Eleider et en son équipe d’entraîneurs. Cela ne m’empêche pas d’être inquiet. C’est un combat de tournant de carrière pour lui. S’il perd contre Seals, il se retrouvera parmi un groupe d’aspirants comme les autres. Remonter au classement mondial sera alors relativement ardu. Yvon Michel

Beaucoup d’eau sous les ponts

À son dernier combat, Alvarez s’était incliné devant Sergey Kovalev, lequel a depuis perdu la ceinture WBO des mi-lourds contre le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez.

Entre temps, Eleider Alvarez a notamment été contraint à une longue période d’inactivité à la suite d’une blessure ligamentaire à un pied.

Sergey Kovalev (à gauche) frappe Eleider Alvarez pendant le combat de championnat des mi-lourds de la WBO, le 3 février 2019, à Frisco, au Texas. Photo : Associated Press / Cooper Neill

Alvarez ne s’est pas battu au Québec depuis le 30 juin 2017, soir où il a vaincu Jean Pascal pour mettre la main sur le titre d’aspirant obligatoire WBC que détenait alors Adonis Stevenson.

Comme cela s’est trop souvent produit au cours de la carrière d’Alvarez, le combat ultime tant souhaité contre le champion n’a pas eu lieu.

Depuis, c’est du côté d’Atlantic City, au New Jersey, et de Frisco, au Texas, qu’on a pu l’applaudir. Le combat de samedi s’inscrit dans cette veine, puisqu’il faudra se rendre à Verona, dans l’État de New York, pour le voir à l’œuvre en personne.