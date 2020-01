La canoéiste Florence Maheu s'en va aux JO de Tokyo

La Québécoise de 26 ans a conclu au 8e rang du K1 à Penrith.

L'athlète de Salaberry-de-Valleyfield n'avait pu qualifier l'embarcation canadienne en K1 lors des Championnats du monde à La Seu d’Urgell, en Espagne, en septembre dernier.

Mais le Canada avait ensuite gagné sa place après une redistribution des quotas puisque cinq pays avaient vu la même athlète qualifier une embarcation en K1 et en C1. Ces pays devaient alors choisir entre le kayak ou le canoë.

« Je suis très contente de ce nouveau défi, a dit Maheu qui participera à ses premiers Jeux olympiques. Ça a été un long parcours pour se rendre là et il reste encore beaucoup de travail avant les Jeux. C'est un rêve qui devient réalité pour moi et je ne pourrais être plus contente de pouvoir me mesurer aux meilleures pagayeuses aux Jeux olympiques. »

En Espagne, le Canada avait également qualifié une embarcation en K1 et en C1 chez les hommes.

L'Ontarien Cameron Smedley représentera le pays en C1, tandis que l'Ontarien Michael Tayler et l'Albertain Ben Hayward batailleront pour le billet en K1 lors des dernières sélections qui auront lieu du 20 au 23 février au Festival international en eaux vives de Sydney.

Le week-end dernier en Australie, Tayler a fini 6e et Hayward 9e.

Les canoéistes canadiennes en C1 auront une autre occasion d'obtenir une place pour Tokyo lors des Championnats panaméricains à Rio du 3 au 5 avril.