Piatti laisse encore planer le doute

Le Bleu-blanc-noir a annoncé à la fin novembre s’être prévalu de l’option prévue à son contrat pour 2020. Un mois plus tôt, en raison de son absence au bilan de fin de saison, l’Argentin avait entretenu le doute sur son avenir à Montréal.

« L’année passée, on a fini, j’ai parlé avec Olivier [Renard, le directeur sportif, NDLR]. Quand on a fini de parler, je suis parti, j’avais des choses à faire et j’ai oublié qu’il y avait les médias. Il n’y a pas de problème », a indiqué Piatti en mêlée de presse à propos de son absence à ce bilan.

L'attaquant de l'Impact n'a pas dissipé les doutes sur son avenir à Montréal lors de la mêlée de presse mardi après le premier entraînement de l'équipe.

« Toutes les années, on ne sait pas ce qui peut se passer », a-t-il répondu à un journaliste qui lui faisait remarquer qu’il pouvait, avec ses propos, entretenir des doutes sur son avenir avec l’Impact.

« En Argentine, tout le monde parle là-bas », a-t-il lancé, sourire aux lèvres, à propos des rumeurs qui ont circulé sur un possible retour dans son pays natal.

« J’ai un contrat à Montréal et ça finit là », a-t-il ensuite insisté.

Piatti, 34 ans, n’a disputé que 11 matchs de MLS la saison dernière à cause de blessures à répétition. Il se dit dans de bonnes dispositions physiques pour attaquer le camp et la Ligue des champions de la CONCACAF, première échéance de la saison, qui arrive dans un mois.

« On a un mois pour s’entraîner et s’améliorer », a-t-il dit.

« On a besoin de joueurs parce qu’on joue deux compétitions [La Ligue des champions et la saison de MLS]. On a besoin d’apporter des joueurs », a-t-il aussi lancé.

Ignacio Piatti avait hâte de travailler avec Thierry Henry, qu’il a d’abord connu comme joueur en MLS, quand l’attaquant français jouait pour les Red Bulls de New York.

« C’est très bon pour nous et la ville de Montréal », a dit l’attaquant argentin au sujet de son nouvel entraîneur.