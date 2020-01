Le CH toujours en avance après deux périodes

L'avance d'un but du Canadien contre les Flames, prise à 13 min 30 s de la première période, tient le coup après 40 minutes, lundi, au Centre Bell.

Le Tricolore (19-20-7) a dominé Calgary (25-17-5) et s'est octroyé une avance de 1-0 grâce à un bel effort de Jordan Weal au premier vingt.

Le CH a complètement contrôlé l'entame du match et menait, à un certain point, 12-1 pour ce qui est des tirs au but.

Le gardien des Flames, intraitable jusque-là, a finalement cédé sur un tourniquet de Jordan Weal dans l'enclave. Le petit attaquant a inscrit le cinquième but de sa saison sur des passes de Jeff Petry et Dale Weise.

Calgary a bien tenté de répliquer avec quelques percées inspirées en plein coeur de la zone du Tricolore, forçant Carey Price a réalisé de beaux arrêts contre Johnny Gaudreau, Elias Lindholm et Andrew Mangiapane notamment.

Montréal a obtenu trois avantages numériques contre un seul pour les Flames, mais aucune des deux équipes n'a pu en profiter.

Après avoir perdu huit matchs d'affilée, le Canadien tente de remporter une deuxième victoire en autant de matchs pour la première fois depuis la mi-décembre.

Pour leur part, les Flames sont parfaits (5-0-0) en 2020.

Le Canadien a doublé l'adversaire 32-16 aux tirs au but.