Jeux olympiques de la jeunesse : Louis Latulippe 10e en slalom

L'athlète de 17 ans, membre du Club du mont Sainte-Anne, a d’abord inscrit le 15e temps (38,43 s) de la première manche.

Il a ensuite réalisé le 11e (40,96) du second parcours. Son cumulatif de 1 min 19 s 39/100 l’a tout de même laissé à 2,33 s du vainqueur, le Suédois Adam Hofstedt (1:16;10).

Le Suisse Luc Roduit (1:17;42) et l’Italien Edoardo Saracco (1:17;78) ont complété le podium.

« Ç'a été une très belle journée pour moi. Ç'a été une belle manière de revenir dans le rythme du slalom après quelques journées un peu décevantes. En après-midi, ça s'est bien passé aussi. Malgré quelques erreurs, je suis arrivé en bas et j'étais en première position. J'ai eu la chance pour la première fois de m'asseoir dans le leaderbox comme on l'appelle en ski, ce qui est une expérience fantastique », a indiqué Latulippe à Radio-Canada Sports.

« Je n'avais jamais compétitionné au niveau international. C'était une belle expérience en tant qu'athlète. C'était fantastique d'apprendre auprès de nos compétiteurs européens pour qui, le ski alpin, c'est plus compétitif qu'en Amérique. J'en retire de belles choses, comme comprendre comment le niveau fonctionne et de voir que les Européens sont très forts », a-t-il conclu en ajoutant que ça lui donnait envie de goûter aux Jeux olympiques.

Du côté féminin, les Canadiennes Sarah Brown (chute) et Alice Marchessault (disqualifiée) n’ont pas franchi l’étape de la première manche. La Suédoise Emma Sahlin l'a emporté en 1:29,82, devant la Suisse Lena Volken (1:30,00) et l'Allemande Lara Klein (1:30,25).

Journée difficile pour les Canadiennes au slalom

Pour une sixième épreuve de suite, y compris des compétitions tenues au Québec avant son départ pour la Suisse, Marchessault n’a pas été en mesure de rallier l’arrivée.

« Encore une fois, j’ai laissé mes skis me devancer et ça ne tient pas solidement sur la neige comme ça. C’est dommage que ça soit arrivé à la dernière porte. Ce sont des choses qui arrivent », a reconnu celle qui a surmonté les effets de sa vilaine chute dans le slalom géant de samedi dernier.

Pour Ève Routhier, entraîneuse de l’équipe de ski alpin du Canada, cette présence aux JOJ est riche en enseignements.

« Sur papier, les résultats de l’équipe sont en deçà des attentes, mais l’expérience a été très enrichissante pour les filles, a-t-elle confié. Elles se comparent à des filles du même âge venues d’autres pays. Elles en ressortiront grandies. »

Les curleurs canadiens en quarts de finale

En curling, le quatuor mixte canadien composé de Nathan Young, d'Emily Deschenes, de Jaydon Neurt et de Lauren Rajala est demeuré invaincu après cinq matchs avec une victoire convaincante de 10-2 contre l’Estonie (0-5).

La sélection du Canada se mesurera au Japon (4-1), mercredi, en quarts de finale.

En biathlon, Ethan Algra, Lucas Sadesky et Finn Berg ont respectivement terminé 40e, 77e et 84e au sprint de 7,5 km, remporté par le Polonais Marcil Zawol (19:23,8).

Jenna Sherrington a été la meilleure Canadienne avec une 14e place et une seule cible ratée sur 10. Pascale Paradis (30e) et Naomi Walch (52e) ont aussi pris part à ce sprint de 6 km, où les Russes Alena Mokhova (18:55,5) et Anastasiia Zenova (18:57,4) ont réussi un doublé.

Radio-Canada Sports présente en webdiffusion les Jeux olympiques de la jeunesse. Cliquez ici pour le détail de notre calendrier de diffusions.

(Avec les informations de Jean-Patrick Balleux)