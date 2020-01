[EN DIRECT] Jeux olympiques de la jeunesse : Louis Latulippe 10e en slalom

Âgé de 17 ans, ce membre du Club du mont Sainte-Anne a d’abord signé le 15e temps (38,43 s) de la première manche.

Il a ensuite réalisé le 11e temps (40,96) du second parcours. Son cumulatif de 1 min 19 s 39/100 l’a tout de même laissé à 2,33 s du vainqueur, le Suédois Adam Hofstedt (1:16;10).

Le Suisse Luc Roduit (1:17;42) et l’Italien Edoardo Saracco (1:17;78) ont complété le podium.

Du côté féminin, les Canadiennes Sarah Brown (chute) et Alice Marchessault (disqualifiée) n’ont pas franchi l’étape de la première manche. La Suédoise Emma Sahlin l'a emporté en 1:29,82, devant la Suisse Lena Volken (1:30,00) et l'Allemande Lara Klein (1:30,25).

Les curleurs canadiens en quarts de finale

En curling, le quatuor mixte canadien composé de Nathan Young, d'Emily Deschenes, de Jaydon Neurt et de Lauren Rajala est demeuré invaincu après cinq matchs avec une victoire convaincante de 10-2 contre l’Estonie (0-5).

La sélection du Canada se mesurera au Japon (4-1), mercredi, en quarts de finale.

En biathlon, Ethan Algra, Lucas Sadesky et Finn Berg ont respectivement terminé 40e, 77e et 84e de l’épreuve masculine de sprint sur 7,5 km, remportée par le Polonais Marcil Zawol (19:23,8).

Du côté féminin, Jenna Sherrington a été la meilleure Canadienne avec une 14e place et une seule cible ratée sur 10. Pascale Paradis (30e) et Naomi Walch (52e) ont aussi pris part à ce sprint de 6 km, où les Russes Alena Mokhova (18:55,5) et Anastasiia Zenova (18:57,4) ont signé un doublé.

Horaire de la journée : De 3 h 30 à 6 h 30 : Ski alpin - Slalom - Femmes et hommes

De 6 h 30 à 7 h 75 : [EN DIFFÉRÉ] Curling - Mixte - Tour préliminaire

De 7 h 45 à 10 h 15 : Ski alpin - Slalom - Femmes et hommes

De 10 h 15 à 12 h 30 : [EN DIFFÉRÉ] Curling - Mixte - Tour préliminaire - Norvège c. France

De 12 h 30 à 13 h : Curling - Mixte - Tour préliminaire - Suisse c. Brésil

De 13 h à 13 h 45 : Cérémonie des médailles