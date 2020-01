[BALADO] Tellement hockey : le plan de Bergevin prend-il l'eau?

Marc Bergevin mise sur la pérennité de ses vétérans, Carey Price et Shea Weber en tête de lice, pour réussir son plan de réinitialisation. Est-ce toujours viable? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 63e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Canadien et de la LNH.

Nos experts reviennent également sur le rendement surprenant d'Ilya Kovalchuk, sur le congédiement de Ray Shero, sur l'arrivée de Martin Brodeur aux opérations hockey au New Jersey et sur le litige qui oppose les fabricants d'équipement de gardiens de but Lefevre et CCM.

