Jonathan Huberdeau entre dans l'histoire des Panthers face aux Maple Leafs

Jonathan Huberdeau a obtenu un but et une aide pour devenir le meilleur pointeur de l'histoire des Panthers de la Floride, qui ont écrasé les Maple Leafs de Toronto 8-4, dimanche soir.

Huberdeau, qui a été repêché en 2011, a participé aux deux derniers buts de son équipe et il a porté à 420 son total de points avec les Panthers, soit un de plus qu'Olli Jokinen.

Mike Hoffman a marqué deux buts, Aleksander Barkov et Vincent Trocheck ont tous deux récolté un but et deux passes alors que Frank Vatrano, Mike Matheson et Josh Brown ont enfilé l'aiguille une fois pour les Panthers.

Brett Connolly a mis la table pour deux buts de la formation floridienne, qui a connu son meilleur match offensif de la campagne. Chris Driedger a bloqué 43 tirs dans la victoire.

Mitch Marner a inscrit deux buts, Zach Hyman a amassé un but et deux mentions d'aide, alors que John Tavares a ajouté un but pour les Maple Leafs. La troupe de Toronto n'avait pas accordé autant de buts depuis une dégelée de 9-2 subie aux mains des Predators de Nashville, le 18 novembre 2014.

Frederik Andersen a donné quatre buts en 12 tirs avant d'être chassé du filet en deuxième période. En relève, Michael Hutchinson a stoppé 13 lancers, mais a aussi été battu à quatre reprises.