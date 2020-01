Escrime : Entre joie et déception pour Gabriella Page

La Blainvilloise affrontait dimanche la Française Malina Vongsavady. Gabriella Page a débuté en force et menait le duel 7 touches contre 1, mais son adversaire n’a pas lâché prise et l’a finalement emporté 15-11.

Ce n’était pas la première rencontre entre les deux sabreuses et Page sentait que ce ne serait pas un duel facile.

« J’étais vraiment stressée parce que je l’ai rencontrée, il y a un mois, à la dernière Coupe du monde à Salt Lake City. J’avais gagné, donc je me suis dit qu’elle va se battre vraiment. On est toutes vraiment orgueilleuses, elle va vouloir se prouver [...]. Au début, ça allait super bien, je n’avais rien à me reprocher, mais après une ou deux touches qu’elle a vraiment bien mises, ça m’a bouleversé, ça a joué dans ma tête. »

Gabriella Page en duel contre Malina Vongsavady Photo : Fédération canadienne d'escrime / Devin Manky

Une compétition à la maison

Fait rare, la Québécoise pouvait compter sur les encouragements de son entourage. La plupart des compétitions d'escrime ont lieu à l’étranger. Montréal est la première ville canadienne à recevoir un Grand prix de sabre et Page avoue avoir retiré beaucoup d’énergie positive de la présence de ses proches tout au long de la fin de semaine. Pour certains, c’était même la première occasion de la voir à l’œuvre dans une compétition de cette envergure.

« Mes parents ne font jamais de voyages avec moi, mes amis, mes préparateurs physique aussi, toute mon équipe, ils ne m’ont jamais vu performer dans ces conditions. Quand ils viennent voir une compétition comme ça, ça leur ouvre les yeux sur l’intensité, sur comment c’est important et aussi de voir tout le travail que je fais, ça m’apporte où. »

Gabriella Page avant son match de la ronde des 64 lors du Grand prix de sabre de Montréal Photo : Fédération canadienne d'escrime / Devin Manky

Malgré cette fin en ronde des 64, Gabriella Page est toujours en bonne position pour se qualifier pour les prochains Jeux olympiques en visant la place réservée à la meilleure sabreuse nord-américaine.

D’ailleurs, si la tendance se maintient, le Canada pourrait qualifier sa plus importante délégation d’escrimeurs depuis 1992.