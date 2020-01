Destination Olympiques : Le Canada qualifié pour Tokyo en volleyball masculin

Avant le dernier match de ce tournoi de qualification à quatre équipes où seul le gagnant irait à Tokyo, le Canada savait qu'une victoire était nécessaire face à Porto Rico pour obtenir son billet olympique.

En battant le Mexique plutôt dimanche en quatre manches, Cuba s'assurait de terminer au 1er rang advenant une défaite canadienne.

Mais les Canadiens, 7es au monde, ont été en contrôle pendant toute la rencontre contre les 24es mondiaux pour l'emporter assez aisément en trois manches 25-21, 25-15, 25-15 et demeurés invaincus dans le tournoi.

La veille, le Canada avait réussi à renverser la vapeur face à Cuba, qui avait enlevé les deux premières manches. Au final, la qualification canadienne s'est jouée lors de ce match, le plus relevé de la fin de semaine. Vendredi, les Canadiens avaient défait les Mexicains en trois manches.

Menée par l'entraîneur Glenn Hoag, l'équipe canadienne avait atteint les quarts de finale à Rio en 2016.

L'équipe féminine, qui jouait aussi son propre tournoi de la dernière chance en République dominicaine, n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir sa qualification olympique.

Patinage courte piste

La Corée a remporté les 10 médailles d'or disponibles aux Championnats des quatre continents, présentés à Montréal. Cette compétition qui ne compte pas sur le circuit des Coupes du monde était tenue pour la première fois.

Steven Dubois et Courtney Sarault ont particulièrement brillé. Samedi, Dubois a remporté deux médailles d'argent et il en a ajouté une troisième dimanche. Sarault a gagné une médaille d'argent et une de bronze dans les courses individuelles, et a participé à la deuxième place du relais féminin.

Les meilleurs sabreurs de passage à Montréal

Pour la première fois dans l’histoire de l’escrime canadienne, Montréal accueillait un Grand Prix de sabre. Plus de 350 athlètes d’une quarantaine de pays s’affrontaient au stage IGA.

Chez les hommes, le Montréal Joseph Polossifakis s’est incliné en ronde des 32 contre le troisième sabreur au monde, l’Italien Luca Curatoli. Ce résultat, jumelé à la non-qualification des Argentins aux rondes éliminatoires, a placé le Canada en bonne position pour obtenir la place olympique réservée au meilleur sabreur des Amériques.

Joseph Polossifakis (photo) sera en lutte avec son compatriote Shaul Gordon pour obtenir une place pour les Jeux de Tokyo. Photo : Radio-Canada / Renaud Boulanger

Du côté des femmes, malgré une défaite en ronde des 64, la Québécoise Gabriella Page est toujours bien positionnée pour se qualifier pour les prochains Jeux olympiques en visant la place réservée à la meilleure sabreuse nord-américaine.

D’ailleurs, si la tendance se maintient, le Canada pourrait qualifier sa plus importante délégation d’escrimeurs depuis 1992.

Premier triomphe pour Hendrickson en slopestyle

Le skieur canadien Mark Hendrickson s’est surpris lui-même, samedi, à la Coupe du monde de Font-Romeu, dans les Pyrénées françaises. L’Albertain, qui n’avait jamais mieux fait qu’une 10e place, a décroché l’or en slopestyle.

« Je ne m’attendais vraiment pas à ça, a dit Hendrickson au terme de la compétition. Je sais que c’est cliché, mais je suis à court de mots. »

Le skieur de Calgary a récolté un total de 86,30 points dès sa première descente. Ce pointage a tenu et lui a permis de devancer le Suédois Jesper Tjader (85,70) et l’Américain Cody Laplante (83,45).

L’argent pour de Bruin et un top 5 pour Kripps

Les Canadiennes Christine de Bruin et Kristen Bujnowski ont fini 2es, samedi, à la Coupe du monde de bobsleigh féminin de La Plagne, en France.

Leur temps cumulatif de 2 min 1 s 64/100 leur a valu la médaille d’argent derrière les gagnantes allemandes Laura Nolte et Deborah Levi (2:01:43).

Dimanche, Justin Kripps a mené son équipage à une 5e position à l’épreuve de bob à 4 de la Coupe du monde de La Plagne, en France.

Médaille d'argent en bobsleigh pour les Canadiennes Christine de Bruin et Kristen Bujnowski

Une bonne semaine au bureau pour Erik Read

L’Albertain Erik Read a frôlé le top 10 à deux reprises cette semaine. Le skieur de 28 ans a tout d’abord conclu le slalom nocturne de la Coupe du monde de Madonna di Campiglio au 11e échelon, mercredi, en Italie.

Le vétéran a remis ça dimanche, à Adelboden, en Suisse. Au slalom masculin, Read a terminé à 66 centièmes du gagnant Daniel Yule.

« C'est super encourageant de se savoir dans le coup à seulement quelques dixièmes d'un podium. »