Les Flames défont les Oilers et se hissent au sommet de leur division

Avec un pointage de 3-3 après deux périodes, Lindholm a redonné l’avance aux Flames en touchant la cible après seulement 39 secondes de jouées au troisième engagement, grâce à un but en avantage numérique. L'attaquant a décoché un tir à l'intérieur du cercle des mises en jeu, battant Mikko Koskinen par-dessus son épaule.

Avec cette cinquième victoire d'affilée, les Flames ont réussi à se hisser au 1er rang de la Division pacifique, un point devant les Coyotes de l'Arizona et les Golden Knights de Vegas. Les Oilers sont en retard de deux points.

Johnny Gaudreau et Dillon Dube ont également fait bouger les cordages pour les Flames. Cam Talbot a pour sa part réalisé 29 arrêts.

La formation de Calgary amorcera face au Canadien de Montréal lundi un voyage de trois matchs.

Ryan Nugent-Hopkins a fait mouche à deux reprises et Connor McDavid a également touché la cible pour les Oilers. Kailer Yamamoto a récolté deux mentions d'aide et Leon Draisaitl s'est également fait complice d'un but des siens pour prolonger à six sa séquence de matchs avec au moins un point (trois buts, six aides).

Koskinen a repoussé 29 tirs dans la défaite.