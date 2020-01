Volleyball : le Canada renverse la vapeur contre Cuba et s'approche de Tokyo

Les Canadiens, classés 7e au monde, ont perdu les deux premières manches 25-22 contre les 18es mondiaux.

Mais le dos au mur, le Canada a gagné la troisième avec éclat, 25-12, puis la quatrième 25-21 pour forcer une cinquième et ultime manche.

À 15-9, ils ont enfin pu célébrer une victoire durement acquise qui les rapproche de Tokyo.

« On n'aurait pas pu le faire sans vous, a dit Nicholas Hoag à la foule canadienne après le match. On avait le dos au mur, mais il n'y avait pas d'autre direction où aller qu'en avant. Il reste un match demain pour la qualification alors on aura besoin à nouveau de votre présence. »

En l'emportant contre Porto Rico, 24e mondial, dimanche, les Canadiens s'assureraient de gagner le tournoi à quatre équipes et la seule place disponible pour les prochains Jeux olympiques.

Dans le match d'ouverture, ils l'ont emporté en trois manches contre les Mexicains.

L'équipe féminine, qui dispute aussi en République dominicaine son propre tournoi de la dernière chance, a vu son rêve de prendre part pour la première fois aux Jeux olympiques depuis 1996 prendre fin avec une défaite contre l'équipe hôtesse en quatre manches de 25-13, 21-25, 25-19 et 25-15.

Les Canadiennes avaient également perdu leur premier match vendredi en cinq manches contre Porto Rico.