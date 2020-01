Médaille d’argent pour le Canada en bobsleigh féminin

Leur temps cumulatif de 2 min 1 s 64/100 leur a valu la médaille d’argent derrière les gagnantes allemandes Laura Nolte et Deborah Levi (2:01:43).

Une autre paire allemande, Stephanie Schneider et Leonie Fiebig (2:01:65) a terminé 3e.

L’Américaine Kaillie Humphries s’est classée 4e et conserve une mince avance devant Schneider au classement général après quatre épreuves.

Chez les hommes, un autre duo germanique composé de Francesco Friedrich et Alexander Schüller a décroché l’or devant les Lettons Oskars Kibermanis et Matiss Miknis.

Les Suisses Michael Vogt et Sandro Michel ont mérité le bronze.

Les Canadiens Justin Kripps et Cameron Stones ont pris le 10e rang à un peu plus d'une seconde des vainqueurs.

L'Autriche fait carton plein en luge

Par ailleurs, l’Autriche a gagné deux médailles d’or à la Coupe du monde de luge d’Altenberg, en Allemagne.

David Gleirscher a devancé l’Italien Dominik Fischnaller et l’Allemand Felix Loch en luge masculine.

Gleirscher, champion olympique à Pyeongchang, est devenu le troisième Autrichien à remporter une Coupe du monde de luge cette saison.

En double, Thomas Steu et Lorenz Koller ont coiffé les Allemands Toni Eggert et Sascha Benecken et les Russes Aleksandr Denisev et Vladislav Antonov.

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont terminé en 10e place, trois rangs devant Devin Wardrope et Cole Anthony Zajanski.