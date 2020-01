Henrik Kristoffersen prend la tête du classement général de slalom géant

Il a, au passage, signé une deuxième victoire en carrière et a devancé de 29 centièmes de seconde le Croate Filip Zubcic. Le Français Victor Muffat-Jeandet et le Norvégien Henrik Kristoffersen ont complété ex aequo le podium, 64 centièmes de seconde plus tard.

Ce faisant, Kristoffersen prend la tête du classement mondial alors que son grand rival pour le gros Globe de cristal, le Français Alexis Pinturault a pris le 10e rang de l’épreuve

Le meilleur Canadien a été Erik Read qui a complété l’épreuve au 24e échelon.

Première victoire pour Corinne Suter

La Suissesse Corinne Suter a été la plus rapide de la descente d'Altenmarkt-Zauchensee en Autriche. Il s’agit de sa première victoire en carrière en Coupe du monde. Elle s’est adjugé la plus haute marche d’un étonnant podium complété par l'Italienne Nicol Delago, à 29 centièmes, et une autre Suissesse, Michelle Gisin à 98 centièmes.

Après une deuxième place à la descente de Lake Louise en décembre dernier, Suter, âgé de 25 ans, a finalement battu toutes ses rivales, affichant une progression régulière pour sa sixième saison sur le circuit. Après sa 18e place en Coupe du monde l'année dernière, elle pointe maintenant au 6e rang du classement général.

La course au tracé raccourci, et interrompu par le brouillard, a également réussi aux surprenantes Nicol Delago, 24 ans, et Michelle Gisin, 26 ans, qui se sont imposées devant des favorites réduites au rôle de figurantes.

Les Canadiennes Romi Remme et Marie-Michèle Gagnon ont respectivement pris les 42e et 47e rangs.

L'Américaine Mikaela Shiffrin avait choisi de faire l'impasse sur l'épreuve.