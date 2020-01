Coupe ATP : Nadal envoie l'Espagne en finale contre la Serbie

« Alex a joué à un très haut niveau, quant à moi, j'avais un peu moins de puissance et d'énergie que d'habitude », a reconnu Rafa, qui a dû se faire violence pour tenir la cadence imposée par De Minaur dans la deuxième manche.

Roberto Bautista Agut (no 10 mondial) avait apporté le premier point aux Espagnols en gagnant contre Nick Kyrgios (no 29) 6-1, 6-4.

L'Espagne et la Serbie disputeront dimanche à Sydney la première finale de la Coupe ATP, lors d'un affrontement royal qui opposera les no 1 et no 2 mondiaux, Nadal et Novak Djokovic.

Le Majorquin et le Serbe, les deux joueurs qui ont dominé l'année 2019 en raflant les quatre tournois du grand chelem se retrouveront dans le second simple.

La Serbie domine la Russie

Dans la première demi-finale samedi, la Serbie a dominé la Russie 3-0.

Djokovic s'est défait difficilement de Daniil Medvedev, qui a explosé au plus haut niveau en 2019 en atteignant notamment la finale des Internationaux des États-Unis, 6-1, 5-7, 6-4.

« Ça a été un match exceptionnel et épuisant, avec beaucoup de rallyes. Daniil Medvedev est l'un des meilleurs joueurs du monde, et il a montré aujourd'hui pourquoi », a déclaré Djokovic

Djokovic, qui avait perdu la première manche contre le Canadien Denis Shapovalov en quarts, a cette fois démarré en trombe, pour remporter contre le no 5 mondial la première manche 6-1 en à peine plus d'une demi-heure.

Mais, alors que le Serbe avait brisé dès le premier jeu de la deuxième manche, un autre match a commencé : Medvedev a remporté les trois jeux suivants, Djoko s'est énervé et le Russe a égalisé à une manche partout.

Dans la manche décisive, après plusieurs jeux de très haute intensité, le Serbe a néanmoins réussi le bris à 2-2, en venant terminer le point à la volée.