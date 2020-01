Bianca Andreescu renonce aux Internationaux d'Australie

Andreescu, qui s’est blessée aux Finales de la WTA en octobre dernier à Shenzhen, suit un plan de réhabilitation, a-t-elle confirmé sur son compte Twitter.

« Ma convalescence se passe bien et je me sens de mieux en mieux chaque jour, mais les Internationaux d’Australie sont malheureusement trop tôt par rapport à mon programme et je ne pourrai pas y participer cette année », a écrit la championne en titre des Internationaux des États-Unis.

« C’était une décision difficile à prendre comme j’adore jouer à Melbourne, mais je dois respecter l’échéancier pour soigner mon genou et mon corps. J’ai hâte de revenir en Australie. »

L’Ontarienne de 19 ans, 6e raquette au monde, avait également renoncé au tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui sert généralement de préparation pour le grand chelem australien.

Les Internationaux d’Australie se tiendront du 20 janvier au 2 février à Melbourne.