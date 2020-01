Les Marlies déclarent forfait après le transport à l'hôpital de l'adjoint Rob Davison

L'incident s'est produit dans le vestiaire réservé à l'équipe des visiteurs au HEB Center, le domicile des Stars.

Dans un communiqué, les Marlies ont indiqué que Davison, âgé de 39 ans, a été immédiatement transporté à l'hôpital où il sera évalué et qu'il était toujours en observation.

Étant donné les circonstances de l'incident, les Marlies ont déclaré forfait et selon les règles de la ligue, les Stars ont obtenu une victoire de 1-0.

« Après ce qui s'est passé ce soir avec Rob, devant nos joueurs et notre personnel, j'ai consulté Laurence Gilman, Greg Moore et toute l'équipe des Marlies. On m'a indiqué que toute l'équipe était dans un état de choc et que tous préféraient ne pas disputer le match de ce soir (jeudi). Nous appuyons entièrement nos joueurs et les membres de notre équipe. », a précisé le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas.

Dubas a également remercié l'équipe médicale des Stars et les services d'urgence pour leur soin à Davison.