Canadien : aux pierres angulaires de l'équipe de montrer l'exemple

Alors que le Canadien est toujours perdu au coeur de la tempête, les jeunes se tournent vers leurs meneurs pour leur insuffler un peu d’espoir. Et si ceux-ci n’y parviennent plus sur la glace, ils demeurent des modèles à l’extérieur.

Ce qui, argueront certains, n’aidera pas beaucoup le Tricolore à renverser la vapeur.

Or, le plan de Marc Bergevin repose essentiellement sur les enseignements et l’encadrement que peuvent fournir Carey Price et Shea Weber, principalement, au jeune noyau talentueux promis à prendre les rênes de la formation éventuellement.

La transition, la réconciliation entre le présent et le futur, entre les vétérans aguerris et les espoirs, représente la clé de voûte du redémarrage – et non de la reconstruction – souhaité par Marc Bergevin.

Bien qu’il soit loin d’être le seul responsable, Price n’a pas non plus été à la hauteur de sa réputation au cours de cette deuxième série cette saison de huit défaites d’affilée, débutée le 28 décembre à Tampa Bay.

Le gardien vedette affiche un dossier de 0-5-1, une efficacité de ,875 et une moyenne de buts accordés de 3,75 depuis Noël. En six départs, il a su limiter l’adversaire à moins de trois buts à une seule reprise.

Même si l’as portier aurait sûrement mérité un meilleur sort contre les Jets et les Penguins par exemple, Price n’a pas été en mesure de faire la différence.

Il s’est dit « au-delà de la frustration » il y a quelques jours, mais avait retrouvé un peu plus de sérénité après l’entraînement convivial tenu par sa bande vendredi.

« L’expérience vous apprend à gérer les situations que vous avez vécues et vous utilisez cette expérience de façon positive (…) Ça fait partie du jeu d’essayer de trouver des façons d’obtenir des résultats et ça fait partie du processus », a fait valoir le gardien d’Anahim Lake.

Les jeunes seront corrects. Une journée dans la LNH est une bonne journée. Ils ont du fun. Ils savent comment c’est. Ils ne ménagent pas les efforts et ils essaient d’être meilleurs. Carey Price

« Nous sommes tous frustrés, nous sommes tous fâchés, personne ici n’aime perdre, mais en même temps, si tu te prends la tête ou tu te traînes les fesses, ça ne va rien changer. Il faut identifier ce qui ne va pas et trouver une manière d’y remédier », avait lancé le capitaine après la défaite contre les Oilers jeudi.

En manque de confiance

Non pas que le secret était bien gardé, mais Phillip Danault a admis, jeudi, que tout le groupe manquait de confiance, insistant sur le fait que le problème est probablement plus criant encore pour les recrues.

« Quand tu ne gagnes pas, ta confiance diminue. Il faut trouver notre confiance, individuellement, avec la rondelle. Faire des jeux, ne pas avoir peur, ne pas tenir nos bâtons trop serrés. Personnellement, je me concentre sur le système et sur mon jeu », a laissé tomber Nick Suzuki.

Et les recrues, au nombre de trois dans la formation en Ryan Poehling, Nick Suzuki et Cale Fleury, en plus des inexpérimentés Jesperi Kotkaniemi, 19 ans, et Victor Mete, 21 ans, s’attendent à ce que les meneurs prennent les choses en main.

« On compte sur nos vétérans énormément », a dit Cale Fleury.

Mais comment peuvent-ils aider?

« Par leur leadership, sans qu'ils ne le sachent vraiment. Leur façon de se comporter en arrivant à l'aréna, de se préparer pour les entraînements, pour les matchs. Nous les regardons faire, ça nous montre le caractère de ces gars et c'est facile pour nous après », a renchéri Suzuki.

Nick Suzuki Photo : Reuters / USA TODAY USPW

Dans le cas de Ryan Poehling, le jeune homme traverse ce genre de séquence pour la première fois de sa jeune carrière.

« Toute ma vie, j’ai fait partie de bonnes équipes. L’autre chose, c’est que je ne jouais pas beaucoup de matchs dans une saison à l’université. Si tu perds quatre matchs de suite, c’est 15 % de ta saison. Par opposition, ici, c’est peut-être 10 matchs. C’est la grosse différence », selon le centre de Lakeville au Minnesota.

Bref, le CH se retrouve en terrain inconnu. De plus en plus de responsabilités sont confiées aux jeunes de la troupe au fur et à mesure que l’équipe s’enfonce.

Difficile de demander aux jeunes pousses d’extirper le Canadien de ce bourbier même si un idiome récurrent au hockey affirme que les absences des meilleurs joueurs deviennent une occasion de performance pour les autres.

Certes, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt pour le défi. Ou, dans certains cas, simplement capable d’assumer d’autres tâches.

Si les Montréalais continuent de s’enfoncer, la tentation d’envoyer les jeunes parfaire leur art à Laval en disputant des matchs significatifs pourrait croître.

Et, au fond, qui s’en plaindrait?