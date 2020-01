Les Canadiens flirtent avec le podium aux JO de la jeunesse

Aleksa Rakic, de Burnaby en Colombie-Britannique, a présenté un programme libre de grande qualité, bon pour 134,27 points. Son total de 205,23 n’a toutefois pas été suffisant pour lui tailler une place sur le podium. L’athlète de 15 ans, médaillé d’argent au Grand Prix ISU junior de Courchevel (France), s’était installé en 4e position à l’issue du programme court vendredi.

« Je pense que j’ai bien patiné et que j’ai été capable de montrer ce que j’étais capable de faire, a lancé Rakic quelques minutes après sa sortie de la patinoire. Je suis vraiment satisfait de ma semaine. Ça me donne encore plus de motivation pour les Jeux olympiques. »

L’épreuve a été remportée par le Japonais Yuma Kagiyama (239,17), qui a devancé les Russes Andrei Mozalev (239,17) et Daniil Samsonov (215,21).

Du côté des couples, les Canadiens Brooke McIntosh et Brandon Toste ont abouti au pied du podium avec une note finale de 146, 15. Les Ontariens ont gagné une place au classement entre le programme court et la note finale. C’était leur meilleure performance de la saison.

« C’était vraiment inspirant de patiner ici, a déclaré Toste. L’énergie des partisans était incroyable, ça nous a vraiment aidés. J’aimerais remercier tout le monde pour leur soutien. »

Les Russes Apollinariia Panfilova et Dmitry Rylov ont dominé la compétition avec 199,21 points.

Le programme libre de Brooke McIntosh et Brandon Toste aux Jeux olympiques de la jeunesse

Au biathlon, la formation canadienne a pris le 11e rang du relais mixte. La France, championne en titre, a coiffé l’Italie et la Suède au fil d’arrivée.

En ski alpin, la seule Canadienne en lice au slalom géant, la Québécoise Sarah Brown, n'a pas été en mesure de terminer la descente. La Suisse Amelie Klopfenstein a décroché la médaille d'or.