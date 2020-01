Le gardien Pekka Rinne marque un but contre les Blackhawks

En plus de ses 29 arrêts, le gardien Pekka Rinne a marqué un but dans un filet désert dans la victoire de 5-2 des Predators de Nashville sur les Blackhawks, à Chicago, jeudi.

À 37 ans, Rinne a inscrit le premier but de sa carrière et un 14e point dans le circuit Bettman. Il est le 12e gardien avec un but à sa fiche dans la LNH et le premier depuis Mike Smith, des Coyotes, le 19 octobre 2013.

Le but de Rinne a confirmé la première victoire de l'entraîneur-chef John Hynes à la barre des Predators. Il est devenu le troisième entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe après le congédiement de Peter Laviolette lundi.