La lente agonie du Tricolore

Autant dire d’emblée que le Canadien, sur le point de vivre la pire séquence d’insuccès de son histoire avec une quatrième exclusion des séries éliminatoires en cinq ans, vient aussi de subir contre les Oilers, pour la seconde fois de la saison, une série de huit revers d’affilée, également un triste record en 110 ans d’histoire.

Le plus affolant dans tout ça? Cette équipe n’a pas abandonné.

« C’est sûr qu’on ne gagne pas, mais ce n’est pas une équipe qui a baissé les bras et qui se présente à un match et se fait totalement dominer. On fait notre travail pour garder les gars motivés. Chaque match, c’est un nouveau défi », a analysé Claude Julien.

Bien que certains y verront un signe encourageant, il y a aussi quelque chose de fondamentalement inquiétant dans le fait que malgré tous ses efforts, ce groupe n’y parvient simplement pas.

Les joueurs affichent un niveau d’intensité donnant l’impression qu’ils croient toujours aux méthodes de l’entraîneur, au système qui leur a permis d’amasser 96 points l’an passé.

En enlevant les deux buts dans un filet désert en Caroline et jeudi soir contre Edmonton, le Canadien a perdu ses huit rencontres (0-7-1) par une différence d’un but. Un seul. Chaque fois.

Carey Price laisse filer une rondelle entre ses jambières. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Il a également échappé sept avances réparties sur cinq matchs pendant la séquence : trois par deux buts, quatre par un.

Contre la bande à Connor McDavid, que le CH a réussi à museler à cinq contre cinq soit dit en passant, Montréal a amorcé le dernier tiers avec l’avantage 2-1.

Mais…

« On joue bien de bonnes portions du match et après on fait des erreurs qui nous coûtent. On perd des matchs sur les deux ou trois minutes qu’on joue mal », a résumé Marco Scandella.

Un but accordé en avantage numérique qui créait l’égalité et s’en est suivi une panique généralisée. Le trio de Jesperi Kotkaniemi, Nick Cousins et Artturi Lehkonen a été envoyé dans la mêlée dès la présence suivante et a été complètement dominé par la quatrième unité des Oilers.

Après 45 secondes de revirements et de chances de marquer, le CH a pu souffler lorsque la rondelle s’est retrouvée dans les gradins. À une époque pas si lointaine, l’équipe avait pourtant fait de sa marque de commerce sa capacité à rebondir et à exercer une pression insoutenable après un but de l’adversaire.

Difficile d’en être plus éloigné pour le moment. On sent presque les joueurs trembler dès que les canons adverses tonnent.

« C’est une bataille psychologique présentement. On peut dire toutes les bonnes choses, essayer de faire les bonnes choses, mais cette idée s’insinue dans ton esprit, tu n’arrives plus à le faire, à avoir des résultats. Ce qui est arrivé dans le passé ne devrait pas avoir d’impact. Il faut trouver le moyen de gagner un match de hockey, gagner une période, peu importe l’adversité à laquelle on fait face. On en est arrivés à un point où c’est arrivé tellement souvent. Ça s’insinue dans notre tête, ça affecte notre jeu et il faut arriver à s’en débarrasser », a expliqué Brendan Gallagher, de retour au jeu après une absence de quatre matchs due à une commotion cérébrale.

À 2-0 en faveur des Montréalais, on a cru que le retour du numéro 11 dans la formation, « le cœur et l’âme de l’équipe » comme l’ont dit de nombreux coéquipiers dans les derniers jours, allait suffire pour mettre un terme à ces moments cauchemardesques.

Cale Fleury (no 20) et Connor McDavid (no 97) Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Sauf que cette équipe s’effrite sous nos yeux dès que ses rivaux lui soufflent dans le cou présentement.

« La confiance n’est pas là à 100% », a lâché Phillip Danault, remportant la palme de l’euphémisme de la semaine.

Ça prend de l’expérience. Il faut que toutes les lignes embarquent dans le système. Tu perds une game, deux, trois, quand tu es plus jeune, la confiance est affectée. Nous aussi, les vétérans, même affaire. C’est là-dessus qu’il faut qu’on travaille. Phillip Danault

Gallagher n’avait pas de réponses. Ni Danault. Ni Shea Weber. Pas plus que Nate Thompson ou Marco Scandella. Et quand l’entraîneur aussi déclare forfait, c’est généralement de mauvais augure.

« On est à bout de réponses », a dit Julien.

« C’est simple, on n’a pas le droit d’abandonner et on n’a pas le droit de s’apitoyer sur notre sort. On est payés pour faire un travail et il faut continuer à essayer de trouver la solution, c’est aussi simple que ça », a-t-il ajouté.

Peu importe la suite des choses, l’on saura bientôt si la haute direction croit que l'heure des profondes remises en question a sonné.