JO de la jeunesse : bon départ pour le Canada en curling

Mené par la skip Lauren Rajala, porte-drapeau à la cérémonie d’ouverture jeudi, il a gagné 7-4 sur la Russie dans le groupe A. Les représentants de l'unifolié sont revenus à 4-4 grâce à un point au septième bout et deux autres au huitième, avant d'en ajouter trois en prolongation.

En patinage artistique, le Canadien Aleksa Rakic a fini 4e du programme court. Avec 70,96 points, il est tout près du détenteur de la 3e place, le Japonais Yuma Kagiyama (72,76). Deux Russes, Andrei Mozalev (79,72) et Daniil Samsonov (76,62), mènent le bal.

Du côté des couples, les Canadiens Brooke McIntosh et Brandon Toste sont 5es après le programme court avec 49,38 points. Les Russes Apollinariia Panfilova et Dmitry Rylov (71,74) sont en tête, avec une avance confortable sur leurs compatriotes Diana Mukhametzianova et Ilya Mironov (60,45). Les Géorgiens Alina Butaeva et Luka Berulava (59,14) sont 3es.

En ski alpin, le super-G a été l’affaire de la Suisse Amelie Klopfenstein, avec un chrono imbattable de 56 s 27/100. La Française Caitlin McFarlane (56,35) a tout juste devancé l’Israélienne Noa Szollos (56,36) pour l’argent.

Les Canadiennes Alice Marchessault et Sarah Brown n’ont pas fini le parcours.

Les Canadiens Louis Latulippe (58,24) et Mackenzie Wood (58,27) ont pour leur part pris les 39e et 40e rangs du super- remporté par le Suédois Adam Hofstedt (54,56). Le Slovène Rok Aznoh (54,62) et le Suisse Luc Roduit (54,76) ont complété le podium.

En ski d'ascension, nouvelle épreuve au programme des JOJ, Ema Chlepkova, de Calgary, a signé le meilleur résultat canadien avec une 15e place en 1 h 10 min 10 s 95/100. La Suisse a réalisé un doublé avec Caroline Ulrich (58:34,48) et Thibe Deseyn (59:38,58).

Findlay Eyre (1:00:32,98), également de Calgary, a conclu 21e du côté masculin, où deux Suisses, Thomas (47:49,85) et Robin Bussard (49:16,54), l'ont aussi emporté.