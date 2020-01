Courte piste : l'effet Kim Boutin

Après le bronze à Salt Lake City et à Montréal, le quatuor unifolié a décroché l’argent à Nagoya, puis est monté sur la plus haute marche du podium à Shanghai en décembre.

« C’est une médaille d’or qu’on attendait depuis très longtemps, admet Boutin. Cette équipe-là me fait rêver. J’ai des papillons chaque fois que j’en parle. »

Jumelée à Courtney Lee Sarault, à Alyson Charles et à Danaé Blais, elle a permis au Canada d'enregistrer une première victoire en quatre ans. Elle était aussi membre de la formation victorieuse à Dresde en 2015, avec en piste Audrey Phaneuf, Kasandra Bradette et Marianne St-Gelais.

Plus tard cet hiver-là, les Canadiennes étaient devenues championnes du monde. Valérie Maltais remplaçait Phaneuf au sein de l’équipe, en compagnie de Bradette, Boutin et St-Gelais.

Le quatuor de 2020 peut-il réaliser un tel exploit ou même devenir la meilleure équipe féminin de l’histoire du pays? L’entraîneur refuse de se commettre, mais offre tout de même un regard positif quant aux capacités de ses athlètes.

« Moi, j’évalue toujours vers la fin de la saison, déclare Frédéric Blackburn. Je vais pouvoir le faire versus les générations d’avant. Mais dans ce groupe de filles, on peut voir qu’au niveau de la vitesse et sur certains points, elles sont déjà meilleures que Kim au même âge. Ça, c’est positif pour nous. »

Quelques semaines après leur éclatante victoire à Shanghai, les filles ont toutes des étincelles dans les yeux quand elles se la remémorent.

J’ai toujours admiré les générations précédentes [du relais canadien], alors je voulais essentiellement suivre leurs traces et m’efforcer de propager leurs performances et le travail qu’elles ont accompli au fil des ans. Alors, c’était vraiment spécial de décrocher l’or. Notre chimie est incroyable. Nous sommes coéquipières, mais aussi des amies hors de la glace, nous nous aimons toutes. Je crois que c’est important. Courtney Sarault

« L’année dernière, nous étions une nouvelle équipe, complètement, ajoute pour sa part Alyson Charles. Je pense que nous nous sommes bien adaptées, nous avons développé une chimie. Nous pratiquons souvent le relais, nous communiquons super bien. Et après chaque course, nous échangeons souvent des commentaires. C’est super constructif et nous voyons la critique comme une occasion de nous améliorer. Les différences d’âge, de force aussi, la variété dans l’équipe, ça fait notre force. »

Les victoires canadiennes en Coupe du monde se comptent sur les doigts d’une seule main depuis 12 ans. En fait, il n’y en a eu que deux autres, soit en 2007 et en 2009, chaque fois avec Kalyna Roberge au cœur de la formation.

Frédéric Blackburn savoure donc ce beau succès et apprécie les efforts déployés par ses patineuses.

« Pour l’instant, nous sommes l’équipe la plus constante dans chaque relais, estime-t-il. La force de l’équipe, c’est l’état d’esprit. Ce que j’ai aimé, c’est que quand nous sommes revenus [de Shanghai], les filles voulaient encore être meilleures. Ce n’était pas : "on est premières, on a gagné", mais plutôt : "nous ne sommes pas arrivées, nous voulons travailler et nous améliorer". Je ne me souviens pas si c’est déjà arrivé, mais nous sommes au premier rang du classement mondial. »

Le Canada n’a effectivement jamais été au sommet de la hiérarchie planétaire du relais féminin. Il sera intéressant de voir s’il peut s’y maintenir aux deux dernières Coupes du monde à Dresde et à Dordrecht.

Et le relais féminin aura l'occasion de mesurer sa profondeur ce week-end à Montréal, aux Championnats des quatre continents. Ennuyée par une tendinite au genou gauche, Kim Boutin sera absente. Claudia Gagnon devrait prendre sa place de relayeuse.

Encore du travail pour Boutin

Elle a beau connaître de grands moments cette saison et avoir remporté trois médailles olympiques en 2018, Kim Boutin peut encore s’améliorer, selon son entraîneur, avant de retrouver la glace pour les dernières Coupes du monde et les mondiaux.

Elle a été capable de maintenir certains aspects techniques en fatigue vers la fin de course, à haute vitesse. Mais ce n’est pas stable dans le temps encore. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Les dernières courses au 500, les filles étaient quand même assez loin d’elle. On ne se le cachera pas, ce ne sera pas toujours comme ça. On finit toujours par rattraper la meilleure. Frédéric Blackburn, entraîneur de l'équipe féminine du Canada

« L’objectif, c’est qu’elle soit capable de maintenir cet écart-là, poursuit-il. Mais on l’a vu, sur une glace hyper rapide à Salt Lake City, elle avait une avance incroyable sur les autres. À Montréal, c’était déjà plus petit. Sur des glaces moins rapides, c’est un peu différent. Ça cause une pression aux athlètes et on a vu à certains moments, il y avait de petites pertes techniques causées par un stress. Nous voulons travailler sur ces choses-là et les solidifier. »

Kim Boutin Photo : Radio-Canada / Charles Contant

C’est sûr que devenir championne du monde, c’est un objectif très, très précis cette année. Chaque entraînement, chaque course que je fais, je vois que j’ai encore des choses à améliorer. Kim Boutin

L’éclosion de Sarault

Dans l’ombre de Kim Boutin, une jeune femme de 19 ans se distingue sans faire trop de bruit. Voilà qu'à sa deuxième saison seulement, Courtney Sarault a déjà décroché trois médailles individuelles, toutes au 1500 m (deux d'argent et une de bronze).

Courtney Sarault Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

« Je ne m’attendais pas à me retrouver sur le podium aussi souvent, confie Sarault, médaillée d’argent au 1500 m de Calgary en 2018, à sa toute première Coupe du monde. J’ai eu un été difficile. J’ai dû prendre une pause du patinage et revenir sur la glace a été ardu. C’est un sport que tu dois pratiquer tous les jours et, quand tu reviens, c’est très dur pour les jambes.

« J’ai eu du mal à retrouver mon niveau, mais je me sens bien maintenant. Alors, c’est vraiment plaisant et motivant. Je veux continuer de m’améliorer et peut-être aller chercher une médaille d’or. »

« Ça va bien, elle fait de bonnes courses, dit Blackburn. Elle a quand même eu un bon début de saison l’année passée et après, c’est devenu plus difficile. Pour ces jeunes athlètes-là, il y a un processus d’apprentissage. Courtney vient du Nouveau-Brunswick. À Montréal, il y a un gros encadrement autour du patin de vitesse.

« Quand elle est arrivée ici, elle avait beaucoup à apprendre sur tout ce qu’il y a hors glace. Quand on est dans l’équipe nationale, il y a un paquet de questionnaires à remplir. C’est beaucoup de choses en même temps. Cette année, il y a plus de stabilité de son côté, mais elle est encore en apprentissage pour devenir vraiment professionnelle. »