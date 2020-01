Canadien : Gallagher probablement de retour contre les Oilers, Chiarot sur la touche

Brendan Gallagher patinait avec ses coéquipiers à l’entraînement du Canadien, jeudi matin, quelques heures avant le match contre les Oilers d’Edmonton au Centre Bell. Signe de son probable retour au jeu, il était de retour dans le premier trio avec Phillip Danault et Tomas Tatar.

Ni Gallagher ni l'entraîneur n'ont pu confirmer le retour de l'attaquant, qui doit encore se soumettre à des tests et obtenir le feu vert du médecin, mais Claude Julien a bon espoir de le voir en uniforme.

« C’est toujours une bonne nouvelle de revoir un gars comme lui. On espère que ça va aider, mais il va falloir plus que ça. Il va falloir plus de tout le monde pour battre une équipe qui joue bien dernièrement, surtout sur la route », a expliqué le pilote du Tricolore.

Gallagher a fait des exercices sur patin depuis qu’il a subi une commotion cérébrale, le 31 décembre, contre les Hurricanes en Caroline. Mais il n’avait pas encore pris part à un entraînement avec tout le groupe.

Le numéro 11 ne se souvient plus de l'incident et de la veille du jour de l'An en général. Il a toutefois confié avoir récupéré très rapidement.

« Honnêtement, je n’ai pas eu beaucoup de symptômes. J’en ai eu quelques-unes (des commotions cérébrales) avant et mon corps semble gérer ça assez bien. Tu fais de petits pas chaque jour. Tu en fais un petit peu plus, un petit peu plus, tant que ton corps l’encaisse, tu continues », a-t-il raconté jeudi matin.

Il s'agissait de sa première commotion dans la LNH depuis sa saison recrue en 2012-2013.

Gallagher a inscrit 32 points, dont 15 buts, en 40 matchs cette saison. Avant de tomber au combat, il avait disputé 229 matchs de suite, une séquence qui remontait au 11 février 2017.

Ben Chiarot ratera par ailleurs le match contre les Oilers. Le défenseur a subi une blessure au bas du corps en troisième période, mardi, contre les Red Wings à Détroit. Il était absent de l'entraînement jeudi pour subir des traitements.

Le Canadien (18-19-7) a perdu ses sept derniers matchs et doit maintenant se mesurer au défi de l'heure : freiner le tandem Connor McDavid et Leon Draisaitl, les deux meilleurs marqueurs de la ligue.

Après un passage à vide en décembre, les Oilers ont repris leur souffle au cours de leur voyage actuel de cinq matchs. Ils ont récolté cinq points lors de leurs trois premiers matchs dans ce périple.

« C’est sûr que tout le monde est frustré présentement, on ne gagne pas. C’est tout à fait normal. On est frustrés, les partisans sont frustrés, tout le monde est frustré. Les seuls qui peuvent faire quelque chose, c’est nous. C’est à nous de renverser la vapeur », a laissé tomber Julien.

Comme McDavid et Draisaitl sont les deux attaquants les plus utilisés, toute l'équipe sera mise à contribution, a spécifié l'entraîneur.

« Si tu es physique un peu contre lui, il peut être frustré. Si tu te mets dans son chemin aussi, ça peut être frustrant. Oui, c’est possible de l'arrêter », a dit Danault au sujet de McDavid.