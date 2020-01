Les Jeux olympiques de la jeunesse commencent aujourd'hui

La curleuse Lauren Rajala, 17 ans, sera porte-drapeau du Canada. L’athlète de Sudbury a remporté l’or chez les moins de 18 ans aux Jeux du Canada en 2019. Elle a aussi été championne provinciale des moins de 18 ans du Nord de l’Ontario en 2018.



Le Canada envoie à Lausanne la plus grande délégation de son histoire : 78 athlètes et 24 entraîneurs.



Quelque 1900 athlètes de 15 à 18 ans, de plus de 200 pays, s’affronteront dans 81 épreuves, réparties en 8 disciplines.

