L'Australie qualifiée pour les demi-finales de la Coupe ATP à domicile

L’Australie et la Russie se sont qualifiées pour les demi-finales de la première édition de la Coupe ATP, jeudi, à Sydney.

Le pays hôte est d’abord venu à bout de la Grande-Bretagne 2-1 pour décrocher son billet lorsque Nick Kyrgios et Alex de Minaur ont remporté un double haletant en trois manches de 3-6, 6-3 et 18-16 face à Jamie Murray et à Joe Salisbury.

Kyrgios avait donné l'avantage aux siens en battant facilement Cameron Norrie en deux manches de 6-2 dans le premier match de simple.

Puis, Dan Evans avait ramené les deux équipes au coude-à-coude avec sa victoire en trois manches très accrochées contre de Minaur 7-6 (7/4), 4-6 et 7-6 (7/2) après 3 h 23 min de jeu.

L'Australie affrontera samedi pour une place en finale l'Espagne de Rafael Nadal ou la Belgique, opposées en quarts vendredi.

La Russie a pour sa part vaincu l'Argentine avec les victoires de Karen Khachanov et de son prodige Daniil Medvedev.

Medvedev, no 5 mondial, a gagné le point qualificatif pour le carré d’as en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-3 dans le match au sommet de cette confrontation contre Diego Schwartzman, 14e mondial, en 2 h 22 min.

Avant lui, Khachanov avait mis son équipe sur de bons rails grâce à un gain de 6-2 et 7-6 (7/4) sur Guido Pella.

Les Russes Konstantin Kravchuk et Teymuraz Gabashvili ont ensuite défait les Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni en deux manches de 7-6 (7/5) et 6-4 dans le match de double joué pour la forme.

En demi-finales samedi, la Russie rencontrera la Serbie ou le Canada, qui s'affrontent vendredi en quarts.