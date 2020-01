Le plus petit joueur de la LNH saisit sa chance à Edmonton

Du haut de son 1,72 m (5 pi 8 po), Yamamoto n’est pas bien intimidant. D’ailleurs, à le regarder discuter en compagnie du costaud James Neal sur la glace du Centre Bell mercredi, l’on soupçonne qu’il atteint cette taille sur le bout des orteils, les cheveux bien dressés sur la tête.

Le 22e choix au repêchage 2017 apparaît déjà au sommet d’une liste dans les statistiques de la Ligue nationale : le poids. Enfin, si vous le consultez en ordre croissant.

À 69 kg (153 lb), l’ailier droit des Oilers est le joueur le plus léger de tout le circuit Bettman, tout juste devant Brett Seney et Paul Byron.

Un handicap sur papier qui ne l’a pas empêché de performer jusqu’à présent. En quatre matchs depuis son rappel, le buteur de Spokane a inscrit deux filets et ajouté une passe au sein d’un trio avec Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins.

Lorsqu’on consulte ses coéquipiers à son sujet, les réponses ont de quoi étonner.

L’aspect physique de son jeu [est sous-estimé]. La première chose qui saute aux yeux des gens est sa petite taille. Il est un peu petit, mais il a beaucoup d’énergie, il donne des mises en échec à des gars deux fois sa taille. J’admire ça. Connor McDavid, attaquant des Oilers d'Edmonton

Pas que l’on doute de la justesse des analyses du meilleur joueur au monde, mais, dans ce contexte, une vérification s’avère nécessaire.

L’échantillon est mince, certes. Cela dit, Yamamoto vient au 2e rang des Oilers, derrière Colby Cave qui a aussi bien peu joué, pour les mises en échec distribuées par tranche de 60 minutes de jeu avec 13,2. Devant des joueurs d’énergie comme Josh Archibald ou des spécialistes du domaine tels que Zack Kassian.

Kailer Yamamoto Photo : usa today sports / USA Today Sports

Ce n’est certainement pas ce qui est attendu de lui, mais ça prouve que l’Américain de 21 ans n’a pas froid aux yeux.

Son énergie, son enthousiasme ont été vantés par chaque interlocuteur sondé, sauf qu’ultimement, le jeune talent a été rappelé de Bakersfield pour produire. Les Oilers souffrent d’un cruel manque de profondeur sur les flancs et Yamamoto a longtemps été considéré, avec Jesse Puljujarvi, comme le remède à ses maux.

Il utilise bien son corps et protège bien la rondelle. Parfois, aussi fou que ça puisse paraître, les petits joueurs comme lui se rendent au filet plus rapidement que les plus gros joueurs. Les plus gros pensent qu’ils doivent défier le défenseur devant eux, et ça se transforme en combat de lutte. Lui ne le défie pas, il le contourne. Ce n’est pas mauvais parfois. Dave Tippett, entraîneur-chef des Oilers d'Edmonton

La troisième fois sera-t-elle la bonne?

Malgré son âge tendre, Yamamoto en est déjà à son troisième séjour dans la LNH.

Quelques mois après avoir été repêché, il avait obtenu un essai de neuf matchs avec le grand club en 2017-2018 avant d’être renvoyé à son équipe junior à Spokane.

L’an dernier, la déception fut plus vive dans les deux camps lorsqu’il semblait incapable de saisir sa chance en 17 rencontres, alors qu’on lui confiait souvent l’aile droite de McDavid ou, dans le pire scénario, de Draisaitl.

Yamamoto a poursuivi son stage dans la Ligue américaine où il a fini par se blesser et s’est fait opérer au poignet en mai dernier. Il a peiné à se faire justice au camp d’entraînement; ne l’a que peu vu en action.

Ce troisième essai, par contre, s’est amorcé sur de bien meilleures bases.

« C’était important d’aller en bas. Ça m’a permis de reprendre confiance. Je n’avais pas beaucoup joué à la fin de la dernière saison. De retrouver mon jeu, c’était important. Les gars en bas m’ont beaucoup aidé. Je suis très reconnaissant », a expliqué le jeune homme après l’entraînement des siens.

Kailer Yamamoto Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

« Il a plus de maturité maintenant. C’est la seule différence vraiment. Il a de l’expérience au niveau professionnel et lors de matchs importants », s’est exclamé son joueur de centre, Draisaitl.

« On a de bonnes discussions. On n’a pas besoin de trop se parler. Quand la chimie s’installe, tu parles des jeux que tu veux refaire. Mais c’est un joueur intelligent, il sait quoi faire et où aller. Je n’ai pas besoin de lui dire grand-chose », a enchaîné l’Allemand.

Sans admettre que cette fois semble être la bonne pour Yamamoto, Tippett a aussi constaté la maturité du joueur à son arrivée dans la capitale albertaine.

Il est arrivé en renfort sur les ailes à point nommé au sein d’un club qui en a particulièrement besoin.

On a longtemps reproché aux Oilers de mal gérer leurs espoirs, de brûler les étapes et de gaspiller le talent. Il semblerait que le cas de Yamamoto y ait fait exception.