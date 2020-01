Erik Read retrouve ses repères en slalom à Madonna di Campiglio

La victoire est allée au Suisse Daniel Yule pour une deuxième année de suite.

Dix-septième après la manche initiale, Read a négocié avec plus d'aplomb la seconde manche pour finir avec un chrono cumulatif de 1 min 37 s 5/100, à 1,45 s du vainqueur.

Il s'agit du meilleur résultat de l'Albertain de 28 ans dans cette discipline depuis sa 7e position à Kitzbühel, en janvier 2017.

Plus rapide de la première manche, Yule a conservé ses acquis et devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Français Clément Noël, victorieux à Zagreb dimanche, par respectivement 15 et 25 centièmes.

Ces deux succès à Madonna di Campiglio sont les deux seules victoires du Suisse en Coupe du monde.

À l'instar de Read, Noël a considérablement amélioré son sort, passant de la 8e à la 3e place pour décrocher son troisième podium de la saison.

Les deux autres Canadiens présents en Italie, Trevor Philp et Simon Fournier, ne se sont pas qualifiés pour le second parcours après avoir terminé 39e et 56e.