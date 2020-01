Le Groupe Yvon Michel devra s'expliquer devant la Régie

La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) demande des explications au Groupe Yvon Michel (GYM) pour des infractions présumées à ses règles lors d’un gala du 20 septembre, au Centre Pierre-Charbonneau.

Selon des documents de cour obtenus par TVA Sports, GYM est convoqué à une audience pour les motifs suivants : atteinte au bon renom du sport, présence de groupe criminalisé, tenue d’un combat concerté et exercice d’un permis au bénéfice d’un tiers.

Dans les motifs détaillés de la convocation, la RACJ soulève de nombreuses interrogations par rapport à la relation entre GYM et New Era Fighting & Promotion.

Elle affirme avoir éprouvé « certaines craintes quant au bon renom de la boxe si des problématiques survenaient » lors d’un gala tenu le 25 mai et pour lequel GYM a obtenu un permis. Or, la demande avait à l’origine été formulée pour New Era, selon le document.

GYM et New Era ont ensuite coorganisé le gala du 20 septembre, pour lequel GYM a déposé une demande de permis le 10 juillet dernier.

Lors d’une visite des bureaux de GYM par la Régie, quelque sept semaines après l'événement, ses inspecteurs n’ont pas été en mesure de retrouver différentes preuves de paiement, notamment en ce qui a trait à la location de la salle et du ring.

Dans sa convocation, la RACJ indique par ailleurs que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a « constaté la présence de membres du crime organisé à l’intérieur du périmètre de sécurité dans la section réservée au promoteur ».

Un agent de sécurité responsable des ring girls arborait des tatouages à l’effigie des Hells Angels « à la vue du public », précise la Régie.

La RACJ écrit également avoir « mis en garde [GYM] contre la tenue d’un combat d’exhibition » dans le gala du 20 septembre. La soirée a, en effet, présenté un combat de boxe de trois rounds entre l’homme fort Hugo Girard et le combattant d’arts martiaux mixtes Patrick Côté pour amasser des fonds pour le Défi AlterGo.

Dans un message sur Twitter, le promoteur Yvon Michel a réfuté « toutes les allégations reprochées » et a affirmé que GYM allait « poursuivre ses opérations normalement » entre-temps.