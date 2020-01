Le Canada affrontera la Serbie en quarts à la Coupe ATP

Les résultats de la dernière journée de la phase de groupe, mercredi, en Australie, ont permis aux Canadiens de se classer parmi les meilleurs deuxièmes et de prendre rendez-vous avec les Serbes au premier tour éliminatoire.

La victoire des Argentins Maximo Gonzalez et Andres Molteni dans leur match de double contre les Croates Ivan Dodig et Nikola Mektic a confirmé le classement des Canadiens, qui avaient aussi besoin de l’aide des Polonais, des Espagnols, des Français et des Sud-Africains.

Le duel Canada-Serbie aura lieu vendredi, à Sydney.