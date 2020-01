Les Sénateurs rabroués par les Capitals à Washington

Les Capitals n'ont fait qu'une bouchée des Sénateurs d'Ottawa mardi à Washington. Alexander Ovechkin et T.J. Oshie ont mené la charge avec un doublé chacun dans une victoire de 6-1.

Défaits pour un cinquième match de suite, les Sénateurs ont signé le premier but de la rencontre au début de la période initiale, avant de voir les Capitals toucher la cible six fois de manière consécutive durant les deux tiers suivants.

Artem Anisimov a été l'unique marqueur des visiteurs dans la capitale américaine. Ilya Samsonov a repoussé 26 rondelles en remplacement de Braden Holtby.

Outre les deux buts d'Ovechkin et d'Oshie, la production offensive des meneurs au classement général est provenue des bâtons de Lars Eller et de Radko Gudas. John Carlson et Tom Wilson ont quant à eux amassé deux passes.

Craig Anderson a été chassé de son filet tôt en troisième période après avoir accordé un 5e but sur 30 tirs. Son substitut Marcus Hogberg a pour sa part bloqué 10 des 11 lancers.

Une visite à Détroit est prévue vendredi à l'horaire des Sénateurs, qui cherchent à renouer avec le chemin de la victoire. Ils ont accordé quatre buts ou plus par match durant leur série de cinq revers.