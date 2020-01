Max Verstappen avec Red Bull jusqu'en 2023

Le Néerlandais de 22 ans s'est joint à Red Bull en 2016. Il est l'un des pilotes les plus spectaculaires du championnat avec huit victoires.

Il a terminé 3e du championnat des pilotes la saison dernière, derrière Lewis Hamilton et Valterri Bottas, de Mercedes.

« L'arrivée de Honda comme motoriste et les progrès que nous avons réalisés au cours des 12 derniers mois me donnent encore plus de motivation et la conviction que nous pouvons gagner ensemble, a dit Verstappen.

« Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre ensemble pour un titre mondial. »

« Max a démontré quel atout il est pour l'équipe, il croit sincèrement au partenariat que nous avons noué avec notre motoriste Honda et nous sommes ravis de prolonger notre relation avec lui, a pour sa part déclaré Christian Horner, le directeur principal de l'équipe.

« Avec le défi posé par les changements de réglementation à l'horizon 2021, la continuité dans autant de domaines que possible est essentielle. »