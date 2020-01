Serena Williams réussit son retour à la compétition à Auckland

L’ancienne no 1 mondiale Serena Williams a inscrit un succès expéditif de 6-3 et 6-2 face à Camila Giorgi, mardi, lors de son retour à la compétition à Auckland, quatre mois après la finale perdue aux Internationaux des États-Unis.

L'Américaine de 38 ans, actuelle 10e mondiale, n'avait plus joué sur le circuit de la WTA depuis sa défaite contre la Canadienne Bianca Andreescu à Flushing Meadows, mais elle n'a eu besoin que de 1 h 8 min pour écarter l'Italienne (99e), ancienne 26e mondiale issue des qualifications.

« Je me sens vraiment bien, c'est sympa d'être là. C'est vraiment bon de sentir que l'on a encore de la puissance dans les bras et les jambes », a souligné Williams après avoir conclu la partie avec son huitième as.

En Nouvelle-Zélande, elle affrontera en huitièmes de finale sa compatriote Christina McHale, 86e joueuse mondiale, avec le but de peaufiner sa préparation en vue des Internationaux d’Australie qui s’amorcent le 20 janvier.

La cadette des sœurs Williams tentera de soulever un 24e trophée majeur à Melbourne pour égaler le record de l'Australienne Margaret Court. Un objectif qui a plusieurs fois filé entre les doigts de l'Américaine, battue à ses quatre dernières finales en tournoi du grand chelem.

En cas de succès contre McHale, Williams pourrait retrouver pour la première fois de sa carrière la coqueluche américaine Coco Gauff, en quarts de finale, si la joueuse de 15 ans se défait de son côté de l'Allemande Laura Siegemund.

La Canadienne Eugenie Bouchard, qui a franchi le premier tour à Auckland, se trouve dans la portion de tableau de Williams, qu’elle pourrait affronter en demi-finales. Bouchard doit d’abord battre la Française Caroline Garcia (no 8) en huitièmes de finale mercredi.