Auger-Aliassime sans réponse contre Struff

Félix Auger-Aliassime n'a pas fait le poids face à Jan-Lennard Struff lors du premier duel entre le Canada et l'Allemagne à l'ATP Cup, mardi.

Le Québécois de 19 ans s'est incliné en deux manches de 1-6 et 4-6 contre le vétéran de dix ans son aîné.

Dès les premiers instants de la rencontre, Struff, 35e au classement mondial, a imposé un rythme qu'Auger-Aliassime, 21e, a eu du mal à suivre.

Résultat : l'Allemand a enregistré deux bris coup sur coup aux quatrième et sixième jeux.

Un peu à l'image de la manche initiale, Auger-Aliassime a cédé son service rapidement, au troisième jeu. Six jeux plus tard, il a résisté aux assauts de son rival pour sauver deux balles de match et son service.

Struff a fermé les livres à sa quatrième balle de match après 1 h 16 min de jeu.

Auger-Aliassime n'a inscrit que 64 % de points sur sa première balle de service et 47 % de points sur sa seconde.

Denis Shapovalov, 14e à l'ATP, disputera le second match de simple du jour contre Alexander Zverev, 7e mondial.

Le Canada avait gagné son premier duel 3-0 vendredi contre la Grèce et avait baissé pavillon par le même score contre l'Australie deux jours plus tard.