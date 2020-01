Peter Laviolette congédié par les Predators

L'entraîneur-chef Peter Laviolette a payé le prix pour les insuccès des Predators de Nashville. Lundi, il a été congédié par le directeur général et président des opérations hockey, David Poile.

L'entraîneur adjoint Kevin McCarthy a également subi le même sort.

Les Predators pointent actuellement au 11e rang dans l'Association de l'Ouest, avec une fiche de 19-15-7 et 45 points en 41 rencontres cette saison.

« Sous la gouverne de Peter et Kevin, notre organisation a connu des sommets sans précédent, de notre finale à la Coupe Stanley au trophée du Président, en passant par deux titres de la Division centrale, a dit Poile dans un communiqué.

« Leur passion pour le jeu, leur aptitude à motiver l'équipe et à être les meilleurs rend cette décision difficile. Au nom de toute l'organisation, j'aimerais remercier Peter et Kevin pour leurs contributions au cours des cinq dernières années et demie. »

Derrière le banc des Predators depuis le début de la saison 2014-2015, les deux hommes ont mené la formation du Tennessee à 248 victoires, le 6e total de la LNH durant cette période.

Au printemps 2017, Laviolette a mené ses troupes à la finale de la Coupe Stanley.

L'année suivante, les Predators ont connu la meilleure saison de leur histoire (53-18-11, 117 points) et ont remporté le trophée du Président ainsi que le titre dans la Division centrale.

En 2015, Laviolette a été finaliste pour le trophée Jack-Adams, remis au meilleur entraîneur de la LNH.