[BALADO] Tellement hockey : la saison du Canadien en péril

Marc Bergevin s’est tenu occupé en début d’année avec les acquisitions d’Ilya Kovalchuk et de Marco Scandella. Est-ce que ce sera suffisant pour sauver la saison du Canadien? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 62e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.