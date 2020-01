Ilya Kovalchuk dans le premier trio du Canadien

Il était aussi de la première vague d’avantage numérique en compagnie de Max Domi, de Jesperi Kotkaniemi, de Shea Weber et de Jordan Weal.

Le Russe de 36 ans, embauché vendredi à titre de joueur autonome, s’est exercé dimanche pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers.

En 987 matchs dans la LNH avec les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey et les Kings de Los Angeles, le tout premier choix du repêchage de 2001 a récolté 859 points, dont 436 buts. Il a connu cinq saisons de plus de 40 buts, dont deux de plus de 50.

Kovalchuk a 9 points, dont 3 buts, en 17 matchs cette saison et n’a pas joué depuis le 9 novembre.

Les Kings l’ont soumis au ballottage à la mi-décembre dans le but de résilier son contrat.

Le Canadien (18-17-7) a subi contre les Penguins de Pittsburgh, samedi, une cinquième défaite de suite. Les Jets (22-16-4), eux, ont perdu leurs deux derniers matchs.