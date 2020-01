Sid Spiegel et Gary Stern, nouveaux propriétaires des Alouettes

Spiegel a fondé Crawford Steel, une entreprise dans le secteur de l’acier basée dans le sud de l’Ontario. Stern, son gendre, est son chef de la direction. Leurs investissements antérieurs au Québec comprennent des aciéries à Longueuil et à Rouyn-Noranda et des propriétés immobilières.

Seul Stern était présent aux côtés du commissaire de la LCF Randy Ambrosie, son partenaire étant retenu en raison d'une situation familiale.

« Nous considérons cette occasion non seulement comme un défi à relever, mais aussi comme quelque chose qui peut être amusant. Nous voulons que les partisans des Alouettes sachent que nous partageons leur désir de voir cette équipe gagner sur le terrain ainsi qu'à l'extérieur, a dit Stern.

« Nous prenons donc aujourd'hui l'engagement envers eux, envers nos joueurs, envers nos entraîneurs et envers les membres du personnel que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer que cette équipe connaisse du succès.

Pendant que le commissaire de la LCF parlait du début d'une nouvelle ère pour le football canadien à Montréal, Greg Stern promettait déjà une conquête de la Coupe Grey en 2020.

« Nous avons acheté l’équipe d’abord parce que nous aimons le sport. Nous avons grandi en suivant le football canadien et les Alouettes, l’une des grandes équipes de la LCF. Sid et moi voulons rendre les amateurs d’ici fiers de leur équipe », a déclaré Stern.

« En faisant l’acquisition des Alouettes, on achète une équipe qui vient de traverser une période difficile tant du point de vue sportif que financier. Nous avons acheté l’équipe. Ça s’est fait vite. Nous y sommes pour longtemps. Nous savons qu’il faut des améliorations, notamment pour les installations d’entraînement, et nous allons nous pencher là-dessus. »

Gary Stern et le commissaire Ambrosie Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les Alouettes n'ont pas de président (la LCF a annoncé vendredi que Patrick Boivin n'était plus en poste) ni de directeur général. Les nouveaux propriétaires veulent régler ces dossiers en priorité, a fait savoir Gary Stern.

J’ai déjà rencontré plusieurs excellents candidats depuis trois semaines. Je vous promets qu’il y aura un président et un directeur général bientôt, peut-être même d’ici vendredi. Je vous promets de tenir compte du fait français et de la culture qui prévaut ici. Le nouveau président saura s’exprimer couramment en français. Gary Stern

Un processus long et ardu

La LCF a pris le contrôle des Alouettes en mai 2019 et gérait ses opérations dans l’attente de nouveaux proprios. Invité à expliquer les raisons qui ont ralenti le processus de vente de l’équipe, le commissaire Ambrosie a parlé des nombreux changements qui ont marqué les tractations avec les divers intéressés.

« Le processus a été long et difficile, a-t-il expliqué. La vente se faisait au moment où la franchise connaissait des moments difficiles au chapitre des opérations [important déficit, NDLR]. La composition des groupes rencontrés changeait sans cesse. Nous avons pour ainsi dire rencontré entre 8 et 10 groupes. La plupart d’entre eux cherchaient des investisseurs. Sid et Gary n’avaient pas besoin des autres pour financer l’achat des Alouettes et les opérations futures de l’équipe. »

Spiegel et Stern ont présenté il y a trois semaines leur offre pour les Alouettes. C'était la meilleure aux yeux du commissaire.

Ils ont une véritable passion pour le football à Montréal et la détermination et les ressources pour assurer la réussite de l'équipe à long terme. Randy Ambrosie, commissaire de la LCF

Gary Stern a répondu avec humour quand un journaliste lui a demandé pourquoi Spiegel et lui ont choisi les Alouettes plutôt qu'une équipe ontarienne comme les Argonauts de Toronto: « Parce que les Argos sont nuls! ».

Les frères Jeffrey et Peter Lenkov, originaires de Montréal et vivant désormais à Los Angeles, ont longtemps été pressentis comme les plus sérieux candidats pour reprendre les Alouettes. Claridge, une société d'investissement privé ayant son siège social à Montréal, aurait également envisagé de s'associer aux Lenkov.

Pourquoi Gary Stern et Sid Spiegel ont-ils choisi d'acheter les Alouettes

Les Alouettes ont connu une saison de 10 victoires et 8 défaites en 2019 et ont participé aux éliminatoires pour la première fois en cinq ans.