Une annonce importante sur les Alouettes aujourd'hui

Le commissaire du circuit, Randy Ambrosie, sera présent pour cette annonce.

La famille Wetenhall a détenu l’équipe de 1997 à mai 2019, quand elle en a cédé le contrôle à la LCF. La ligue gère ses opérations dans l’attente de nouveaux proprios.

Vendredi, la LCF a annoncé, sans plus de détail, que Patrick Boivin n’était plus le président et le chef de la direction des Alouettes, des postes qu’il occupait depuis décembre 2016.

La LCF a aussi suspendu en décembre le processus d'embauche du futur directeur général des Moineaux.

Les Alouettes ont connu une saison de 10 victoires et 8 défaites en 2019 et ont participé aux éliminatoires pour la première fois en cinq ans.