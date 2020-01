Kovalchuk patine avec le Canadien et pourrait jouer dès lundi

Kovalchuk a participé à un premier entraînement avec sa nouvelle équipe, dimanche. Julien a toutefois indiqué qu'une décision concernant sa disponibilité face aux Jets sera prise seulement après l'entraînement matinal, lundi.

Julien n'a pas voulu non plus dévoiler ses intentions concernant l'utilisation qu'il prévoyait faire de l'attaquant russe âgé de 36 ans.

Kovalchuk a accepté un contrat à deux volets d'une valeur de 700 000 $US, vendredi, environ deux semaines et demie après qu'il eut coupé les ponts avec les Kings de Los Angeles.

L'aventure californienne de Kovalchuk à son retour en Amérique du Nord après cinq campagnes dans la Ligue continentale de hockey (KHL) a connu une fin en queue de poisson. Après avoir amassé 16 buts et 18 aides en 64 sorties la saison dernière avec les Kings, Kovalchuk a été limité à trois buts et six aides en 17 matchs cet automne.

Après avoir affronté le Tricolore le 9 novembre au Centre Bell, il n'a plus enfilé l'uniforme des Kings. Son contrat a ensuite été résilié le 17 décembre.

Sélectionné au premier rang du repêchage de la ligue par les Thrashers d'Atlanta en 2001, Kovalchuk a accumulé 436 buts et 423 aides en 897 rencontres dans la LNH avec les Thrashers, les Devils du New Jersey et les Kings.

Christian Folin au ballottage

Par ailleurs, le Canadien a inscrit le nom du défenseur Christian Folin au ballottage, dimanche.

S’il n’est pas réclamé par une autre équipe de la LNH, il se rapportera au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Le Suédois de 28 ans a disputé 5 matchs cette année, tous au mois d’octobre.

S’il n’est pas réclamé par une autre équipe de la LNH, il se rapportera au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Le Suédois de 28 ans a disputé 5 matchs cette année, tous au mois d’octobre.

Par ailleurs, l’attaquant Ilya Kovalchuk a foulé la glace du centre d'entraînement du Canadien, à Brossard. Le Canadien a annoncé un entraînement optionnel, au lendemain d'une défaite en prolongation contre les Penguins de Pittsburgh.