Les Suédois gagnent la petite finale du Championnat mondial junior

Les doubles champions du monde effectuent un retour sur le podium après leur élimination surprise en quarts de finale, l’an dernier, contre la Suisse. Les Suédois avaient récolté l’argent en 2018 après leur défaite en finale contre le Canada.

En revanche, la Finlande championne du monde en titre quittera le tournoi bredouille.

Rasmus Sandin, qui avait mal paru lors de l’action décisive de la prolongation en demi-finale contre les Russes, a inscrit le premier but des vainqueurs un peu moins de quatre minutes après l’ouverture du pointage par le Finlandais Patrik Puistola en première période.

Matias Maccelli a redonné à la Finlande sa priorité d’un but avant la fin du premier vingt. Mais Samuel Fagemo et Linus Oberg ont tous deux touché la cible au milieu du deuxième engagement, et le pointage est demeuré à 3-2.

Fagemo, avec un but et une aide dans la rencontre, est actuellement le meilleur pointeur du tournoi avec 13 points. Il devance notamment le capitaine canadien Barrett Hayton, qui pourrait le rejoindre en tête du classement avec deux points en finale contre la Russie, dimanche.