Mirela Rahneva en argent à la Coupe du monde de Winterberg

Rahneva a terminé les deux manches de la compétition avec un temps de 1 min 56 s 24/100. Elle a ainsi remporté sa 10e médaille sur le circuit de la Coupe du monde.

Rahneva a réussi le meilleur temps de la deuxième manche. Elle était encore la meneuse lorsqu’il ne restait qu’une adversaire en lice, mais l’Allemande Tina Hermann a généré tout juste assez de vitesse pour s’adjuger la victoire.

L’Albertaine n’a donc cédé que 0,03 s à Hermann. Le podium a été complété par l’Autrichienne Janine Flock, 3e en 1:56,37.

La Canadienne Jane Channell a pour sa part terminé en 6e place, à 1,03 s de Hermann, tandis que Madison Charney, de Brooks, en Alberta, s’est contentée du 18e échelon à 2,11 s de la gagnante.

Du côté masculin, le Sud-Coréen Yun Sung-bin a triomphé en 1:52,95. Il a devancé les Allemands Alexander Gassner et Axel Jungk, respectivement en retard de 0,05 s et de 0,08 s.

Les Canadiens Kevin Boyer et Kyle Murray, non qualifiés pour la deuxième manche, ont fini 21e et 22e, dans l’ordre.

Les prochaines épreuves de la Coupe du monde de skeleton auront lieu à La Plagne, en France, le 10 janvier.