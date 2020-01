Impériale, Therese Johaug gagne son 3e Tour de ski

La Norvégienne Therese Johaug et le Russe Alexander Bolshunov ont remporté dimanche le 14e Tour de ski qui s’est conclu avec la montée finale de l’Alpe Cernis, à Val di Fiemme, en Italie.

Johaug a dominé presque de bout en bout la septième et dernière étape, un départ groupé de 10 km en style libre, pour confirmer sa troisième victoire au Tour de ski, après celles de 2014 et de 2016.

La Norvégienne de 31 ans a réussi la montée de 10 km en 34 min 21 s 6/10 pour devancer ses compatriotes Heidi Weng (35:11,9) et Ingvild Flugstad Oestberg (35:16,1).

La Russe Natalia Nepryaeva, 4e de la dernière étape en 35:18,7, a pris le 2e rang du classement général. Nepryaeva a conclu son Tour de ski à 1:11,1 de Johaug, qui a enregistré un temps total de 2:28:18,6.

Oestberg, tenante du titre, a terminé 3e au classement avec un retard de 1:17,5 sur la désormais triple championne.

Cette victoire offre à Johaug quelque 400 points au classement de la Coupe du monde qu’elle domine largement. Elle possède 367 points d’avance sur Weng, 2e, et 430 sur Nepryaeva, 3e.

Dans le volet masculin, Bolshunov (2:58:18,1) a devancé de 27,3 s au classement général son compatriote Sergey Ustiugov et de 69 s le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, meneur après six étapes et champion en titre.

À peine 15 s séparaient Bolshunov, Ustiugov et Klaebo au départ. Mais la lutte à trois pour le titre n’aura duré qu’une quinzaine de minutes.

Klaebo a commencé à céder à 3 km de l’arrivée et n’a pas su suivre le rythme imposé par Ustiugov, puis par l’attaque du Norvégien Simen Hegstad Krueger, double champion olympique à Pyeongchang, en 2018.

Les deux Russes, accompagnés de leur compatriote Denis Spitsov, ont cependant tenu bon, et Bolshunov est parvenu à suivre Ustiugov, qui aurait pu le doubler au classement.

Krueger, en 30:55,8, a devancé son coéquipier Sjur Roethe (31:09,7) pour gagner l’étape. Bolshunov (31:18,1), Spitsov (31:22,0) et Ustiugov (31:31,4) ont respectivement terminé 3e, 4e et 5e.

Klaebo a franchi le fil d’arrivée au 21e rang, à 1:32,3 de Krueger. Il demeure cependant au plus fort de la course en Coupe du monde puisqu’il n’est qu’à 75 points de Bolshunov, meneur au classement général avec 1081 points.