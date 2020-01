Le Canada balayé par ses hôtes à l'ATP Cup

Les Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies ont confirmé la 1re place des hôtes dans le groupe en fin de journée lorsqu'ils ont défait les Grecs Stefanos Tsitsipas et Michail Pervolarakis 3-6, 6-3 et 17-15 dans le double décisif de leur duel.

John Millman, appelé en renfort pour remplacer Nick Kyrgios à la dernière minute, a d’abord battu Félix Auger-Aliassime en deux manches de 6-4 et 6-2.

L’équipe australienne avait fait le choix de ne pas envoyer Kyrgios dans la mêlée, lui qui avait pourtant remporté son match face à l’Allemand Jan-Lennard Struff, vendredi. Cette décision a bien servi l’Australie.

Auger-Aliassime a d’abord laissé filer une avance de 3-1 au premier acte, et Millman a brisé à quatre reprises le service de son adversaire canadien pour l’emporter.

Alex De Minaur est ensuite venu à bout de Denis Shapovalov en trois manches de 6-7 (6/8), 6-4 et 6-2.

Après avoir remporté la première manche, Shapovalov a perdu une avance 4-2 dans la deuxième face au favori des partisans.

Adil Shamasdin a remplacé Shapovalov aux côtés d’Auger-Aliassime en fin de journée dans une défaite de 3-6, 7-6 (7/3) et 10-8 en double contre Chris Guccione et John Peers.

Le Canada affrontera l’Allemagne dans son dernier duel de la phase de groupe, mardi.

Les six vainqueurs de chaque groupe et les deux meilleures équipes classées au 2e rang passeront à la ronde éliminatoire à Sydney, la semaine prochaine.