Canadien : pas la réponse espérée

Carey Price.

Les arrivées de Marco Scandella et celle, prochaine, d’Ilya Kovalchuk ne sont peut-être pas le moteur derrière sa prestation inspirée, mais, clairement, le gardien vedette souhaitait tirer son club de ce mauvais pas et il y a mis tout son cœur.

Il l’a fait devant Patrick Hornqvist en désavantage numérique en étirant la jambière au dernier instant, il a récidivé dans les derniers instants de la première période quand Jared McCann a subtilisé la rondelle à Shea Weber pour filer en échappée.

Des prouesses qui ont fait dire à Claude Julien qu’il « est la raison pour laquelle nous sommes sortis de la première période à égalité 1-1 ».

Il a réservé la pièce de résistance contre Bryan Rust servi par Evgeni Malkin dans un deux contre zéro grâce à un déplacement impeccable.

Au final, 34 arrêts, et des jolis. Quand Brandon Tanev l’a déjoué en prolongation après que Teddy Blueger eut accroché sa jambière avec son patin, le CH a contesté le jeu et Price n’a pas bougé d’un iota devant son filet, apparemment convaincu que les arbitres renverseraient leur décision.

Mais ils ne l’ont pas fait. Furieux, le portier d’Anahim Lake a refusé de rencontrer les médias après le match.

Pourtant, les épithètes pleuvaient dans le vestiaire.

« Vraiment bon », a estimé Claude Julien.

« Incroyable », s’est exclamé Artturi Lehkonen.

« Il méritait un meilleur sort », a fait valoir Scandella.

En deçà des attentes

Personne n’est dupe, évidemment. Carey Price connaît une mauvaise saison.

Sa fiche de 16-14-4, sa moyenne de 3 buts par match et son efficacité de ,902 sont largement insuffisantes pour hisser le Canadien en séries éliminatoires. Cette équipe dépend encore trop de son gardien pour compenser cette porosité devant le filet.

Un coup d’œil aux statistiques avancées – et loin de nous l’idée de vous assommer avec la chose, mais parfois, se mettre au défi, c’est bien – n’est guère plus reluisant.

Selon les données compilées par le site spécialisé Evolving Hockey, Carey Price affiche l’un des pires dossiers de la ligue pour les buts attendus.

C’est-à-dire qu'en fonction de la qualité des tirs qu’il a reçus, selon une formule mathématique, Price aurait dû accorder un nombre X de buts. Il en a accordé 12,31 de plus que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Seuls Andrei Vasilevskiy et Sergei Bobrovsky, étonnamment, peinent plus que lui dans ce département parmi les gardiens partants.

Une belle soirée ne rachète pas une campagne difficile. Elle peut toutefois agir comme baume temporaire dans le pire des cas ou comme point tournant dans le meilleur des scénarios.

Ce ne fut ni l’un ni l’autre samedi soir face aux Penguins.

Du travail de qualité abattu à la sueur de son front et bêtement gaspillé à cause d’erreurs de concentration de coéquipiers a le don de vous faire frémir jusqu’à la moelle. Si vous connaissez un recherchiste, glissez-lui-en un mot, vous verrez.

C’est d’ailleurs ce qui a le plus déplu à l’entraîneur-chef. Montréal reçoit un peu d’aide, peut-être trop peu trop tard, d’accord, mais néanmoins se fait passer un message et offre une performance aussi inconstante.

Claude Julien a répété que son équipe « n’était pas à point mentalement », un credo qui est revenu plus d’une fois cette année. Pas un manque d’effort, mais de concentration.

Comment expliquer, sinon, que Nick Suzuki, épuisé après une longue présence en prolongation, décidé d’aller au banc, à 120 pieds de son filet, alors que les Penguins organisaient la contre-attaque à trois contre trois? Ou que, sur cette même séquence, Max Domi bâcle son repli et arrive en retard pour contrer Brandon Tanev?

« Je dois rester avec mon joueur et remporter cette bataille. Je dois placer mon bâton en dessous du sien, surtout à la fin d’une longue présence comme ça. Ce sont de petits détails comme ça où il faut tous être meilleurs. Et moi aussi », a admis Domi.

Les projecteurs se braquent d’emblée sur ce jeu, mais les revirements ont été nombreux tout au long de la soirée. Le décompte officiel de la LNH, toujours excessivement pingre sur ce point, en octroie 15 au Canadien. Il y en a eu bien davantage.

« En tant qu’équipe, nos prises de décisions étaient mauvaises par moments ce soir, ce qui a créé des chances de marquer pour Pittsburgh et nous a coûté le match à la fin. On ne peut pas se permettre de ne pas être à point », a insisté l’entraîneur.

Le Tricolore ne peut plus se permettre grand-chose en effet, si ce n’est que la victoire. Mais elles se font rares. Deux lors des 12 derniers matchs à domicile. Cinq défaites de suite.

L’on évitera pour le moment les calculs expliquant que la côte à remonter est déjà trop abrupte. Mais c’est bel et bien le cas.

En rafale

Artturi Lehkonen a marqué les deux buts du CH et en totalise neuf à la mi-saison. Il pourrait égaler, voire dépasser, son sommet en carrière de 18 réalisé lors de sa saison recrue. Croyez-nous sur parole, il n’avait pas envie d’en jaser samedi soir.

Nick Suzuki a été l’attaquant le plus utilisé dans les deux camps avec 21 min 52 s de temps de jeu. Son talent s’exprime chaque jour un peu plus à mesure que son niveau d’aisance s’accroît, mais le jeune a encore quelques tours à apprendre, comme en fait foi son mauvais jugement sur le but gagnant de Pittsburgh.

À son premier match avec l'équipe de son enfance, Marco Scandella a joué pendant 15:40 et a, dans l'ensemble, plutôt bien paru. Le Montréalais a même touché la tige d'un puissant tir frappé de la ligne bleue.

Max Domi, d’une rare intensité, a récolté un point dans un neuvième match d’affilée. Aussi brillant est-il offensivement depuis quelques semaines, il n’arrive pas à colmater les failles défensives dans son jeu. De quoi donner à Claude Julien des raisons de s’arracher les cheveux. Enfin…